Дослідники проаналізували 85 тисяч випадків коронавірусної інфекції серед 575 тисяч осіб у двох штатах на південному сході Індії. Вони з'ясували, що серед інфікованих 71 відсоток в результаті нікого не заразили, в той час як вісім відсотків хворих викликали 60 відсотків нових випадків зараження. https://ua.korrespondent.net/tech/medic ... lidzhennia
Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 04 жов, 2020 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Бывали случаи когда гриппом я болел сутки. Доза таблеток на ночь, утром встаю и не чувствую никаких симптомов.
А вот если где-то просквозило, перемерз, и начались сопли или кашель, или температура - ни разу не было чтоб за день приходил в норму.
У меня первый два дня горло болит и температура от простуды. Потом проходит и насморк с усталостью еще дня 2, итого 4 дня где то. Кашля никогда не было от простуды. Грипом еще никогда не болел, тьфу тьфу тьфу. Кстати что за доза таблеток на ночь пьете при грипе?
vladus17 написав:Кстати что за доза таблеток на ночь пьете при грипе?
ХЗ, у меня жена эксперт в этом вопросе. Что сказала то и пью. Не знаю конечно на сто процентов это грипп или какая другая зараза, но эффект есть: в течение дня или вечером начинаются болезненные симптомы типа слабости, боли в суставах, головной боли, бываю и температура где-то между 37 и 38. Выпил, выспался, чувствую себя как огрурчик. Конечно не всегда так легко удаётся отделаться.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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