Дослідники проаналізували 85 тисяч випадків коронавірусної інфекції серед 575 тисяч осіб у двох штатах на південному сході Індії. Вони з'ясували, що серед інфікованих 71 відсоток в результаті нікого не заразили, в той час як вісім відсотків хворих викликали 60 відсотків нових випадків зараження. https://ua.korrespondent.net/tech/medic ... lidzhennia
Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 04 жов, 2020 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Бывали случаи когда гриппом я болел сутки. Доза таблеток на ночь, утром встаю и не чувствую никаких симптомов.
А вот если где-то просквозило, перемерз, и начались сопли или кашель, или температура - ни разу не было чтоб за день приходил в норму.
У меня первый два дня горло болит и температура от простуды. Потом проходит и насморк с усталостью еще дня 2, итого 4 дня где то. Кашля никогда не было от простуды. Грипом еще никогда не болел, тьфу тьфу тьфу. Кстати что за доза таблеток на ночь пьете при грипе?
vladus17 написав:Кстати что за доза таблеток на ночь пьете при грипе?
ХЗ, у меня жена эксперт в этом вопросе. Что сказала то и пью. Не знаю конечно на сто процентов это грипп или какая другая зараза, но эффект есть: в течение дня или вечером начинаются болезненные симптомы типа слабости, боли в суставах, головной боли, бываю и температура где-то между 37 и 38. Выпил, выспался, чувствую себя как огрурчик. Конечно не всегда так легко удаётся отделаться.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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freeze написав:Гриппом сутки, а утром как огурчик ))
И что тесты делали, чтобы утверждать, что вечером поболели гриппом )
Сказочников море стало )
Гриппом без симптомов переболеть нельзя, а смертельным ковидом - можно?
Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.
Я как-то приводил исследование, что заболевание гриппом в среднем минус один год от средней продолжительности жизни, настолько серьезный негативный эффект на сосудистую систему несут вирусы гриппы.
Поэтому когда заканчиваются сказки про коронавирус, начинаются не менее смешные сказки о гриппе, в основном от людей, которые сваливают все ОРВИ в одну кучу.
У меня вся семья больше 20 лет переболела гриппом, причем достоверно - делали тесты, жуткая головная боль и высокая температура, плохо снимаемая жаропонижающими, жуткий кашель чуть ни до кровохаркания, ломота как будто трактор по тебе ездит, глаза давят. После относительного выздоровления через неделю, нас всех еще неделю на улице от ветра качало.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 жов, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.