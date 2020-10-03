Додано: Нед 04 жов, 2020 16:52

Вкладчик1234 написав: freeze написав: Гриппом сутки, а утром как огурчик ))



И что тесты делали, чтобы утверждать, что вечером поболели гриппом )



Сказочников море стало ) Гриппом сутки, а утром как огурчик ))И что тесты делали, чтобы утверждать, что вечером поболели гриппом )Сказочников море стало )

Гриппом без симптомов переболеть нельзя, а смертельным ковидом - можно? Гриппом без симптомов переболеть нельзя, а смертельным ковидом - можно?

Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.Я как-то приводил исследование, что заболевание гриппом в среднем минус один год от средней продолжительности жизни, настолько серьезный негативный эффект на сосудистую систему несут вирусы гриппы.Поэтому когда заканчиваются сказки про коронавирус, начинаются не менее смешные сказки о гриппе, в основном от людей, которые сваливают все ОРВИ в одну кучу.У меня вся семья больше 20 лет переболела гриппом, причем достоверно - делали тесты,жуткая головная боль и высокая температура, плохо снимаемая жаропонижающими, жуткий кашель чуть ни до кровохаркания, ломота как будто трактор по тебе ездит, глаза давят. После относительного выздоровления через неделю, нас всех еще неделю на улице от ветра качало.