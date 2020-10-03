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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:04

  Zebra написав:
  yama написав:обычная простуда а столько внимания

Не обычная, а с высокой заражаемостью.


Рідко котрий хворий заражає інших. Особистий досвід це теж підтверджує - в сім'ї з п'яти чоловік ніхто не заразився від мене. Старші і з хворобами досить важко переносять - гірше за звичайну простуду.
Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. Чому одиниці заражають багатьох? https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/


Дослідники проаналізували 85 тисяч випадків коронавірусної інфекції серед 575 тисяч осіб у двох штатах на південному сході Індії.
Вони з'ясували, що серед інфікованих 71 відсоток в результаті нікого не заразили, в той час як вісім відсотків хворих викликали 60 відсотків нових випадків зараження. https://ua.korrespondent.net/tech/medic ... lidzhennia
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:11

  change_pm написав:https://news-turk.ru/2020/09/30/proezd-v-transporte-bez-hes-koda-budet-nevozmozhen/
Проезд в транспорте без HES кода будет невозможен


Туречина...

Чую журналажу. Для начала Турция должна подобно Украине запретить въезд иностранных граждан. Но даже туристам не запрещен въезд.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:переноситься как обычный "грипп"

Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 04 жов, 2020 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:15

  yama написав:обычная простуда а столько внимания

Так обычная простуда или грип?
Разница большая. Грип куда хуже простуды.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladus17 написав:Грип куда хуже простуды.

Бывали случаи когда гриппом я болел сутки. Доза таблеток на ночь, утром встаю и не чувствую никаких симптомов.

А вот если где-то просквозило, перемерз, и начались сопли или кашель, или температура - ни разу не было чтоб за день приходил в норму.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vladus17 написав:Грип куда хуже простуды.

Бывали случаи когда гриппом я болел сутки. Доза таблеток на ночь, утром встаю и не чувствую никаких симптомов.

А вот если где-то просквозило, перемерз, и начались сопли или кашель, или температура - ни разу не было чтоб за день приходил в норму.

У меня первый два дня горло болит и температура от простуды. Потом проходит и насморк с усталостью еще дня 2, итого 4 дня где то. Кашля никогда не было от простуды.
Грипом еще никогда не болел, тьфу тьфу тьфу.
Кстати что за доза таблеток на ночь пьете при грипе?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladus17 написав:Кстати что за доза таблеток на ночь пьете при грипе?

ХЗ, у меня жена эксперт в этом вопросе. Что сказала то и пью. Не знаю конечно на сто процентов это грипп или какая другая зараза, но эффект есть: в течение дня или вечером начинаются болезненные симптомы типа слабости, боли в суставах, головной боли, бываю и температура где-то между 37 и 38. Выпил, выспался, чувствую себя как огрурчик. Конечно не всегда так легко удаётся отделаться.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  vladus17 написав:Грип куда хуже простуды.

Бывали случаи когда гриппом я болел сутки. Доза таблеток на ночь, утром встаю и не чувствую никаких симптомов.


Гриппом сутки, а утром как огурчик ))

И что тесты делали, чтобы утверждать, что вечером поболели гриппом )

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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:49

  freeze написав:Гриппом сутки, а утром как огурчик ))

И что тесты делали, чтобы утверждать, что вечером поболели гриппом )

Сказочников море стало )

Гриппом без симптомов переболеть нельзя, а смертельным ковидом - можно? :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:52

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Гриппом сутки, а утром как огурчик ))

И что тесты делали, чтобы утверждать, что вечером поболели гриппом )

Сказочников море стало )

Гриппом без симптомов переболеть нельзя, а смертельным ковидом - можно? :)


Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.

Я как-то приводил исследование, что заболевание гриппом в среднем минус один год от средней продолжительности жизни, настолько серьезный негативный эффект на сосудистую систему несут вирусы гриппы.

Поэтому когда заканчиваются сказки про коронавирус, начинаются не менее смешные сказки о гриппе, в основном от людей, которые сваливают все ОРВИ в одну кучу.

У меня вся семья больше 20 лет переболела гриппом, причем достоверно - делали тесты,
жуткая головная боль и высокая температура, плохо снимаемая жаропонижающими, жуткий кашель чуть ни до кровохаркания, ломота как будто трактор по тебе ездит, глаза давят. После относительного выздоровления через неделю, нас всех еще неделю на улице от ветра качало.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 жов, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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