Додано: Нед 04 жов, 2020 17:04

Вкладчик1234 написав: freeze написав: Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ. Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.

Ок.



Ковидом без симптомов переболеть можно?



А гриппом?



Что из этого страшнее? Ок.Ковидом без симптомов переболеть можно?А гриппом?Что из этого страшнее?

Возможно в среднем по пупуляции грипп по симптомам переносится тяжелее, поскольку много детей и подростков болеет - они набивают количество, но несмотря на то, что болеют тяжело, но организм в целом здоровый и в среднем по популяции смертность не очень большая, а вот умирают от коронавируса гораздо чаще по статистике, поскольку больше пожилых болеет, отягощенных хроническими заболеваниями.Спорить ни с кем не буду, просто личные наблюдения и размышления.То что коронавирус можно перенести без симптомов, особенно в молодом возрасте, это достоверно установленный тестами факт.А вот то, что грипп кто-то также перенёс без симптомов и это достоверно установлено тестами, это надо разбираться.