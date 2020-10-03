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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1887188818891890>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:55

  freeze написав:Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.

Ок.

Ковидом без симптомов переболеть можно?

А гриппом?

Что из этого страшнее?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:01

  adeges написав:Сегодня сообщили, что человек, с которым я был на двух встречах в среду, в пятницу заболел. И я подумал, что не зря выглядел на встречах идиотом в респираторе в отличие от остальных 10 человек

идиоты - бравирующие сначала, лечащиеся потом,и если Бог поможет дуракам, то в лёгкой форме
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:04

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.

Ок.

Ковидом без симптомов переболеть можно?

А гриппом?

Что из этого страшнее?


Возможно в среднем по пупуляции грипп по симптомам переносится тяжелее, поскольку много детей и подростков болеет - они набивают количество, но несмотря на то, что болеют тяжело, но организм в целом здоровый и в среднем по популяции смертность не очень большая, а вот умирают от коронавируса гораздо чаще по статистике, поскольку больше пожилых болеет, отягощенных хроническими заболеваниями.

Спорить ни с кем не буду, просто личные наблюдения и размышления.
То что коронавирус можно перенести без симптомов, особенно в молодом возрасте, это достоверно установленный тестами факт.
А вот то, что грипп кто-то также перенёс без симптомов и это достоверно установлено тестами, это надо разбираться.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 жов, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Чтобы утверждать, что переболел гриппом, хотя бы надо тест сделать, а то люди сваливают на грипп десятки ОРВИ.

Что-то последние 30-ть лет никого тесты не волновали. Пришел к врачу, врач посмотрели горло, послушал стетоскопом, зачастую и врач и больно без масок, врач выписал таблетки, написал традиционное ОРВИ (если только с верху не пришла другая команда) и отправил больного лечится домой. Сколько при этом было тяжелых случаев с госпитализацией, воспалением легких уже после перенесенного заболевания, количество смертей вызванных заболеванием - интересовало только госстат.

Были попытки раздуть что-то типа коронои, но запала хватала лишь на закупки тамифлю.

Уже писал в этой теме: в прошлом году мне в первый раз сделали клинический анализ крови по направлению от терапевта к которому я обратился по поводу грипозных симптомов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 04 жов, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:09

Просто интересно, почему утверждение, что человек переболел гриппом за день - вызывает смех.
А утверждение, что ковидом можно переболеть вообще не заметив - воспринимается всерьёз.

Т.е. если гриппом за день переболеть нельзя, а ковидом без симптомов можно, - может форумчанин переболел ковидом? :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:14

  Вкладчик1234 написав:Просто интересно, почему утверждение, что человек переболел гриппом за день - вызывает смех.
А утверждение, что ковидом можно переболеть вообще не заметив - воспринимается всерьёз.

Т.е. если гриппом за день переболеть нельзя, а ковидом без симптомов можно, - может форумчанин переболел ковидом? :)


Потому что первое с коронавирусом достоверно установлено тестами, особенно для людей молодого и среднего возраста. В России на миллионах тестов установлено, что примерно 25 процентов переносят коронавирус вообще без каких-либо симптомов.
А второе - бессимптомный грипп - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.
Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А второе - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.

я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:20

  freeze написав:Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь

Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"

А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:26

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь

Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"

А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело


Так и получается, поскольку летальность от гриппа меньше, его меньше боятся и соответственно население избегает массового тестирования, зачем терять деньги, когда поломает сильно неделю, лёгкие вывернет, но всё равно организм в подавляющем большинстве случаев справится.
Тем более от гриппа есть проверенные вакцины, вакцинируйся и не болей, кто хочет, тот так и делает, кто хочет тот болеет, демократия :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:30

  Sinbad777 написав:change_pm
Ванную что у нас по аналогии запретят поход в АТБ))

Причому всім - і хворим, і здоровим...
Треба, щоб боялись...

зі. степашка...
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