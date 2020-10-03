Ок.
Ковидом без симптомов переболеть можно?
А гриппом?
Что из этого страшнее?
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:55
Ок.
Ковидом без симптомов переболеть можно?
А гриппом?
Что из этого страшнее?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:01
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:04
Возможно в среднем по пупуляции грипп по симптомам переносится тяжелее, поскольку много детей и подростков болеет - они набивают количество, но несмотря на то, что болеют тяжело, но организм в целом здоровый и в среднем по популяции смертность не очень большая, а вот умирают от коронавируса гораздо чаще по статистике, поскольку больше пожилых болеет, отягощенных хроническими заболеваниями.
Спорить ни с кем не буду, просто личные наблюдения и размышления.
То что коронавирус можно перенести без симптомов, особенно в молодом возрасте, это достоверно установленный тестами факт.
А вот то, что грипп кто-то также перенёс без симптомов и это достоверно установлено тестами, это надо разбираться.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 жов, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что-то последние 30-ть лет никого тесты не волновали. Пришел к врачу, врач посмотрели горло, послушал стетоскопом, зачастую и врач и больно без масок, врач выписал таблетки, написал традиционное ОРВИ (если только с верху не пришла другая команда) и отправил больного лечится домой. Сколько при этом было тяжелых случаев с госпитализацией, воспалением легких уже после перенесенного заболевания, количество смертей вызванных заболеванием - интересовало только госстат.
Были попытки раздуть что-то типа коронои, но запала хватала лишь на закупки тамифлю.
Уже писал в этой теме: в прошлом году мне в первый раз сделали клинический анализ крови по направлению от терапевта к которому я обратился по поводу грипозных симптомов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 04 жов, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:09
Просто интересно, почему утверждение, что человек переболел гриппом за день - вызывает смех.
А утверждение, что ковидом можно переболеть вообще не заметив - воспринимается всерьёз.
Т.е. если гриппом за день переболеть нельзя, а ковидом без симптомов можно, - может форумчанин переболел ковидом?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:14
Потому что первое с коронавирусом достоверно установлено тестами, особенно для людей молодого и среднего возраста. В России на миллионах тестов установлено, что примерно 25 процентов переносят коронавирус вообще без каких-либо симптомов.
А второе - бессимптомный грипп - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.
Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:20
Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"
А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:26
Так и получается, поскольку летальность от гриппа меньше, его меньше боятся и соответственно население избегает массового тестирования, зачем терять деньги, когда поломает сильно неделю, лёгкие вывернет, но всё равно организм в подавляющем большинстве случаев справится.
Тем более от гриппа есть проверенные вакцины, вакцинируйся и не болей, кто хочет, тот так и делает, кто хочет тот болеет, демократия
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:30
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