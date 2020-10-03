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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37
vitaliy_berdinskikh написав: yama написав:
переноситься как обычный "грипп"
Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске
?
гірше...(((
перейшли на самозабезпечення, і робимо це в масці в різних кімнатах.
І не забуваємо казати - Ку! )))
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:41
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
А второе - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.
я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно.
Допустить теоретически можно, что угодно, но вероятность мала.
Каждый год болеть гриппом, удаётся немногим. На каждый штамм гриппа вырабатывается длительный иммунитет. Сами основные штаммы, вызывающие сезонную эпидемию гриппа, меняются не очень быстро.
Если посмотреть основные штаммы гриппа по годам за последние 20 лет, то обычно два из трёх основных штамма в году повторяются и при эпидемии следующей зимой, а бывает и несколько лет подряд не меняются.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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