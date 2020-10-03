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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yama написав:переноситься как обычный "грипп"

Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске?

гірше...(((
перейшли на самозабезпечення, і робимо це в масці в різних кімнатах.
І не забуваємо казати - Ку! )))
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:А второе - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.

я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно.


Допустить теоретически можно, что угодно, но вероятность мала.
Каждый год болеть гриппом, удаётся немногим. На каждый штамм гриппа вырабатывается длительный иммунитет. Сами основные штаммы, вызывающие сезонную эпидемию гриппа, меняются не очень быстро.
Если посмотреть основные штаммы гриппа по годам за последние 20 лет, то обычно два из трёх основных штамма в году повторяются и при эпидемии следующей зимой, а бывает и несколько лет подряд не меняются.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:09

President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:38

  Ukrainian написав:President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.

Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:02

  stm написав:
  Ukrainian написав:President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.

Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном.

Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.

Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.
Better safe than sorry - Как говорят Американци.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:18

  vladus17 написав:
  Ukrainian написав:Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.

Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.
Better safe than sorry - Как говорят Американци.

Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.
Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі. :lol:
Авось допоможе.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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