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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37
vitaliy_berdinskikh написав: yama написав:
переноситься как обычный "грипп"
Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске
?
гірше...(((
перейшли на самозабезпечення, і робимо це в масці в різних кімнатах.
І не забуваємо казати - Ку! )))
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:41
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
А второе - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.
я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно.
Допустить теоретически можно, что угодно, но вероятность мала.
Каждый год болеть гриппом, удаётся немногим. На каждый штамм гриппа вырабатывается длительный иммунитет. Сами основные штаммы, вызывающие сезонную эпидемию гриппа, меняются не очень быстро.
Если посмотреть основные штаммы гриппа по годам за последние 20 лет, то обычно два из трёх основных штамма в году повторяются и при эпидемии следующей зимой, а бывает и несколько лет подряд не меняются.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 04 жов, 2020 19:09
President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 04 жов, 2020 19:38
Ukrainian написав:
President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.
Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:02
stm написав: Ukrainian написав:
President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.
Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном.
Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:05
Ukrainian написав:
Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.
Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.
Better safe than sorry - Как говорят Американци.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:18
vladus17 написав: Ukrainian написав:
Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.
Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.
Better safe than sorry - Как говорят Американци.
Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.
Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.
Авось допоможе.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:25
Ukrainian написав:
Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.
Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.
Авось допоможе.
Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".
Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус)
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:29
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Нед 04 жов, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:51
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь
Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"
А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело
А почему одним вирусом гепатита можно переболеть легко, а от другого хим.терапия еле справляется?
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