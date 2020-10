Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1888188918901891> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37 vitaliy_berdinskikh написав: yama написав: переноситься как обычный "грипп" переноситься как обычный "грипп"

Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов занимается сексом в маске? Мне вот интересно какой процент из людей считающих меня ковидиотом в первоначальном значении этого слова сел сейчас (ввиду того что уровень заболеваемости на порядок больше чем весной) в самоизолирующий карантин аналогичный весеннему: минимум выходов на улицу, исключение посещения парков, парикмахерских. И если ли хоть один из них кто по советам канадских докторов

гірше...(((

перейшли на самозабезпечення, і робимо це в масці в різних кімнатах.

І не забуваємо казати - Ку! ))) гірше...(((перейшли на самозабезпечення, і робимо це в масці в різних кімнатах.І не забуваємо казати - Ку! ))) change_pm Повідомлень: 2398 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:41 vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: А второе - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело. А второе - если и присутствует, то особо не доказано. Дети гриппом болеют тяжело.

я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно. я как бы уже очень много лет не ребенок. И даже не каждый год болею чем-то похожим на грипп. А вот в молодости раз за зиму - это было стабильно. Так может всё же можно допустить что то был именно грипп, а не простуда, о чём я и писал собственно.



Допустить теоретически можно, что угодно, но вероятность мала.

Каждый год болеть гриппом, удаётся немногим. На каждый штамм гриппа вырабатывается длительный иммунитет. Сами основные штаммы, вызывающие сезонную эпидемию гриппа, меняются не очень быстро.

Если посмотреть основные штаммы гриппа по годам за последние 20 лет, то обычно два из трёх основных штамма в году повторяются и при эпидемии следующей зимой, а бывает и несколько лет подряд не меняются. Допустить теоретически можно, что угодно, но вероятность мала.Каждый год болеть гриппом, удаётся немногим. На каждый штамм гриппа вырабатывается длительный иммунитет. Сами основные штаммы, вызывающие сезонную эпидемию гриппа, меняются не очень быстро.Если посмотреть основные штаммы гриппа по годам за последние 20 лет, то обычно два из трёх основных штамма в году повторяются и при эпидемии следующей зимой, а бывает и несколько лет подряд не меняются. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18560 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4455 раз. Подякували: 7177 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 19:09 President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".

Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9075 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 638 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 19:38 Ukrainian написав: President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".

Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment. President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.

Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном. Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном. stm

Повідомлень: 2571 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 20:02 stm написав: Ukrainian написав: President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".

Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment. President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.

Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном. Дексаметазон для тяжёлых больных. Что-то доктора как сам Трамп: то всё хорошо и завтра выписывают, то лечим дексаметазоном.

Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.

Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять. Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9075 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 638 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ukrainian написав: Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.

Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять. Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.

Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.

Better safe than sorry - Как говорят Американци. Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.Better safe than sorry - Как говорят Американци. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1638 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:18 vladus17 написав: Ukrainian написав: Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.

Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять. Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.

Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.

Better safe than sorry - Как говорят Американци. Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.Better safe than sorry - Как говорят Американци.

Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.

Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.

Авось допоможе. Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.Авось допоможе. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9075 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 638 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:25 Ukrainian написав: Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.

Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.

Авось допоможе. Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.Авось допоможе.



Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".



Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус) Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус) zРадио

Повідомлень: 7699 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1398 раз. Подякували: 3171 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:29 Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 04 жов, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9075 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 638 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:51 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь

Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"



А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело



А почему одним вирусом гепатита можно переболеть легко, а от другого хим.терапия еле справляется? А почему одним вирусом гепатита можно переболеть легко, а от другого хим.терапия еле справляется? beee Повідомлень: 88 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1888188918901891> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav ЛОБ і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 723 , 724 , 725

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7241 1657067

ЛОБ П'ят 02 жов, 2020 13:53