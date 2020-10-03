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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:57
Вкладчик1234 написав:
А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело
Ты не понимаешь, это же бубль-гум ковид
!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:08
zРадио написав: Ukrainian написав:
Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.
Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.
Авось допоможе.
Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".
Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус)
По заявах (армії) лікарів Трампа в нього легкий перебіг і можна виписувати в понеділок.
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.
Якось не вяжеться до купи з застосуванням стероїдів
President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:27
Ukrainian написав: vladus17 написав: Ukrainian написав:
Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.
Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.
Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.
Better safe than sorry - Как говорят Американци.
Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.
Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.
Авось допоможе.
Самое главное в лечении Трампа это коктейль антител, редко кто может себе это позволить.
Остальные лекарства, думаю, до кучи, по крайней мере точно не повредят.
С Трампом все будет ок.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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