Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Нед 04 жов, 2020 21:51 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь

Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"

А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело

Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"



А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело



А почему одним вирусом гепатита можно переболеть легко, а от другого хим.терапия еле справляется? А почему одним вирусом гепатита можно переболеть легко, а от другого хим.терапия еле справляется? beee Повідомлень: 88 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:57 Вкладчик1234 написав: А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело

Ты не понимаешь, это же бубль-гум ковид ! Ты не понимаешь, это же

Повідомлень: 1519 З нами з: 06.08.19 Подякував: 359 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 22:08 zРадио написав: Ukrainian написав: Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.

Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.

Авось допоможе. Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.Авось допоможе.



Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".



Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус) Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус)

По заявах (армії) лікарів Трампа в нього легкий перебіг і можна виписувати в понеділок.



Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.



Якось не вяжеться до купи з застосуванням стероїдів

President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation". По заявах (армії) лікарів Трампа в нього легкий перебіг і можна виписувати в понеділок.Якось не вяжеться до купи з застосуванням стероїдів

Повідомлень: 9077 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 638 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 22:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ukrainian написав: vladus17 написав: Ukrainian написав: Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.

Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять. Схоже американські лікарі вирішили використати весь арсенал, починаючи від аспірину та закінчуючи екперементальними антитілами.Зазвичай такі досліди на мавпах спочатку проводять.

Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.

Better safe than sorry - Как говорят Американци. Похоже данный врач или сам Трамп выбрали агрессивное лечение болезни.Better safe than sorry - Как говорят Американци.

Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.

Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.

Авось допоможе. Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює.Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі.Авось допоможе.



Самое главное в лечении Трампа это коктейль антител, редко кто может себе это позволить.

Остальные лекарства, думаю, до кучи, по крайней мере точно не повредят.

С Трампом все будет ок. Самое главное в лечении Трампа это коктейль антител, редко кто может себе это позволить.Остальные лекарства, думаю, до кучи, по крайней мере точно не повредят.С Трампом все будет ок. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18562 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4456 раз. Подякували: 7177 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 23:02



ВИСНОВКИ

1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення репродуктивного числа на цей момент становить 1.11 і має незначну тенденцію до зниження (рис.15).

2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 09.10.2020 р. становить 4290 випадків і 67 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3.

3. Попри зростання кількості смертей на тлі погіршення епідемічної ситуації, показник спостережуваної летальності не збільшується та зберігає довгостроковий незначний тренд на зниження (рис.1)

4. Частка неповнолітніх серед хворих за останній тиждень зменшилася до типових для літнього періоду значень (рис.4).

5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1640 нових одужалих на день (рис.5). Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, серед інфікованих, офіційно зареєстрованих понад півтора місяці тому, результат хвороби відомий тільки для половини з них.

6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 7.2 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 14.0%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Харківській, Волинській та Житомирській областях – 3.8 тесту на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 26.2%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Зменшення відносних обсягів тестування може бути пов’язано з рішенням МОЗ України про необов’язкове тестування при виписці, але це поки що не позначилося на динаміці нових одужань.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=7004 Прогнозрозвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 2–9 жовтня 2020 р. «Прогноз РГ-22»1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення репродуктивного числа на цей момент становить 1.11 і має незначну тенденцію до зниження (рис.15).2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 09.10.2020 р. становить 4290 випадків і 67 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3.3. Попри зростання кількості смертей на тлі погіршення епідемічної ситуації, показник спостережуваної летальності не збільшується та зберігає довгостроковий незначний тренд на зниження (рис.1)4. Частка неповнолітніх серед хворих за останній тиждень зменшилася до типових для літнього періоду значень (рис.4).5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1640 нових одужалих на день (рис.5). Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, серед інфікованих, офіційно зареєстрованих понад півтора місяці тому, результат хвороби відомий тільки для половини з них.6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 7.2 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 14.0%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Харківській, Волинській та Житомирській областях – 3.8 тесту на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 26.2%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Зменшення відносних обсягів тестування може бути пов’язано з рішенням МОЗ України про необов’язкове тестування при виписці, але це поки що не позначилося на динаміці нових одужань. montagvide

