freeze написав:Если кто-то владеет фактами сколько достоверно, не в фантазиях, в процентах переносит грипп без симптомов, с интересом бы почитал, может я и ошибаюсь
Нужно тогда тесты делать как ковидом. Может и выяснится, что каждый второй переболел бессимптомно и гриппом, и ковидом. А может даже выяснится, что ковид - это и есть грипп, причём лайт-версия с опцией "без симптомов"
А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело
А почему одним вирусом гепатита можно переболеть легко, а от другого хим.терапия еле справляется?
Вкладчик1234 написав:А то как-то нескладно получается - самым страшным пандемическим вирусом можно переболеть без симптомов. А каким-то гриппом, на который все забили и забыли (из-за промо ковида) - нужно болеть долго и тяжело
Ты не понимаешь, это же бубль-гумковид!
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Ukrainian написав:Схоже що за півроку лікарі так і не знають толком що працює а що не працює. Тому вирішили пічкати Трампа усім що є в арсеналі. Авось допоможе.
Знают доктора уже намного больше, чем знали. Но в случае первого лица государства возможны подсознательные злоупотребления в духе "лучше перебреть, чем недобдеть".
Впрочем, с дексаметазоном такое вряд ли возможно, поскольку тяжелое течение он облегчает (блокирует гиперактивное действие иммунитета, разрушающее легочную ткань - т.н. цитокиновый шторм), а нетяжелое - наоборот, усугубляет (подавляет итак неизбыточный иммунный ответ, действующий дозированно не вредя, а помогая организму подавить вирус)
По заявах (армії) лікарів Трампа в нього легкий перебіг і можна виписувати в понеділок.
Dr Conley tells reporters that Trump could be discharged to the White House as early as tomorrow, where he can continue his course of treatment.
Якось не вяжеться до купи з застосуванням стероїдів
President Trump's doctors said he was now being treated with dexamethasone after "a few episodes of transient drops in oxygen saturation".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Прогнозрозвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 2–9 жовтня 2020 р. «Прогноз РГ-22»
ВИСНОВКИ 1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення репродуктивного числа на цей момент становить 1.11 і має незначну тенденцію до зниження (рис.15). 2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 09.10.2020 р. становить 4290 випадків і 67 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3. 3. Попри зростання кількості смертей на тлі погіршення епідемічної ситуації, показник спостережуваної летальності не збільшується та зберігає довгостроковий незначний тренд на зниження (рис.1) 4. Частка неповнолітніх серед хворих за останній тиждень зменшилася до типових для літнього періоду значень (рис.4). 5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1640 нових одужалих на день (рис.5). Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, серед інфікованих, офіційно зареєстрованих понад півтора місяці тому, результат хвороби відомий тільки для половини з них. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 7.2 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 14.0%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Харківській, Волинській та Житомирській областях – 3.8 тесту на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 26.2%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Зменшення відносних обсягів тестування може бути пов’язано з рішенням МОЗ України про необов’язкове тестування при виписці, але це поки що не позначилося на динаміці нових одужань. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=7004
Знаменитый модельер Кэндзо Такада, создатель марки Kenzo, скончался 4 октября в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен. В прошлом году Франция и Япония праздновали его 80-летие, поражаясь энергии и молодости «самого парижского из японских дизайнеров». Он не перенес осложнений, вызванных COVID-19.