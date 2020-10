Додано: Пон 05 жов, 2020 00:40

montagvide написав: Прогнозрозвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 2–9 жовтня 2020 р. «Прогноз РГ-22»



ВИСНОВКИ

1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення репродуктивного числа на цей момент становить 1.11 і має незначну тенденцію до зниження (рис.15).

2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 09.10.2020 р. становить 4290 випадків і 67 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3.

3. Попри зростання кількості смертей на тлі погіршення епідемічної ситуації, показник спостережуваної летальності не збільшується та зберігає довгостроковий незначний тренд на зниження (рис.1)

4. Частка неповнолітніх серед хворих за останній тиждень зменшилася до типових для літнього періоду значень (рис.4).

5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1640 нових одужалих на день (рис.5). Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, серед інфікованих, офіційно зареєстрованих понад півтора місяці тому, результат хвороби відомий тільки для половини з них.

6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 7.2 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 14.0%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Харківській, Волинській та Житомирській областях – 3.8 тесту на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 26.2%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Зменшення відносних обсягів тестування може бути пов’язано з рішенням МОЗ України про необов’язкове тестування при виписці, але це поки що не позначилося на динаміці нових одужань.

Что еще можно ожидать от официальной позиции? Практически сплошное улучшение.



Болеют больше - хорошо. Умирают больше - хорошо. Меньше тестов на выявление - хорошо Что еще можно ожидать от официальной позиции? Практически сплошное улучшение.Болеют больше - хорошо. Умирают больше - хорошо. Меньше тестов на выявление - хорошо

