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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 07:38
Интересно, вижу кучу витаминов в основном + аспирин (для разжижения крови наверное) и +Фамотидин (для чего кто знает?)
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Додано: Пон 05 жов, 2020 08:13
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