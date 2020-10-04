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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1889189018911892

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:38

  Ukrainian написав:Один з американських протоколів лікування ковіду
https://www.evms.edu/media/evms_public/ ... ummary.pdf

Схоже що Трампа по ньому теж лікують

Интересно, вижу кучу витаминов в основном + аспирин (для разжижения крови наверное) и +Фамотидин (для чего кто знает?)
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот именно, что столетней...
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/k ... -u-lyudej/
wadimk
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ЛОБ

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