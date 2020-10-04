У ребенка в школе не было 13 человек на прошлой неделе.
Один из легко болевших в пятницу сделал ПЦР для выезда за границу и...
Корона - сегодня класс на самоизоляции.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:11
У ребенка в школе не было 13 человек на прошлой неделе.
Один из легко болевших в пятницу сделал ПЦР для выезда за границу и...
Корона - сегодня класс на самоизоляции.
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:13
1 - есть. И то - "лёгкий". А остальные что?
Может просто от страха детей в школу не отпускают
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1-3е классы с понедельника на плановых каникулах, правда на неделю. Чихающих и кашляющих меньше чем в прошлом году, посещаемость примерно так же. Надо признать, в прошлом году к концу сентября мы уже лежали со старым добрым бактериальным воспалением, в этом году пока только сопли.
Я и сам в начале сентября предполагал что месяц школы не протянут, но на удивление пока держаться, хоть в школе и есть подтвержденные случаи. Эпид расследований у нас не проводят, и дальнейшая судьба "самоизолированных" классов остается неизвестной.
Есть и такие, есть кто ходит неделю через неделю
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А у гриппа осложнение не бывает, не. И не умирают люди от гриппа никогда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:04
As technological changes are transforming how we pay, a digital euro could offer a universally accepted, risk-free and trusted means of payment to complement cash.
Цифровое евро, все как и должно быть.
It would help cushion the impact of extreme events – such as natural disasters or pandemics – when traditional payment services may no longer function.
Пандемия. Какое удобное слово.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Грипп имеет яркую сезонность, он ещё не добрался до наших краев, сейчас только как всегда начинает булькать в природных очагах где то на просторах Юго восточной Азии.
Как всегда ждём ближе к концу ноября.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:12
От думки лікаря-інфекціоніста з київської 4-ї лікарні. Але як на мене, надто ідеально і спрощено виглядає і таке хайпування шкідливо діє на людей. Не йдіть на КТ,а робіть рентген, антибіотики не треба, антивірусні не приймайте, в нас є лікарні відведені під ковід ітд.
Особисто знаю випадки коли тест відємний, рентген нічого не показав, а пізніше на КТ матове скло і додаткове тривале лікування.
Прошу коментаря колеги Antey1969
ЯКІ ПОМИЛКИ РОБЛЯТЬ ПАЦІЄНТИ, КОЛИ ЗАХВОРІЮТЬ НА COVID-19: ПОЯСНЮЄ ЛІКАР-ІНФЕКЦІОНІСТ
Уже понад півроку Україна живе в умовах карантину через новий респіраторний віруc. За цей час лікарі встигли вивчити захворювання та далеко «просунутися» вперед. Однак пацієнти, які вперше стикаються із новим коронавірусом часто не тільки не знають, як правильно реагувати, а й роблять помилки.
Інтернет-видання «Волинь Online» запитало про те, яких основних помилок припускаються пацієнти в лікаря-інфекціоніста Євгена Дубровського, який лікує від COVID-19 у київській лікарні № 4.
«Світ сколихнувся від нового респіраторного захворювання. Що б там не казали, але одне стало зрозумілим дуже швидко – ніхто, жодна країна не була готова до таких викликів. Наше щастя, що вірус не виявися насправді таким смертельним вбивцею, яким його досі малюють охочі до паніки чи залякувань. Цього разу нам повезло. Бо помилок наробили… Ще й досі розгрібаємо ці наслідки. Не кажучи вже про масштабні грандіозні проколи стосовно обсервації та евакуації із вогнищ, насамперед з Китаю, зробили ще багато чого не так, як потрібно. Але то вже в минулому. А нам треба дивитись в майбутнє, з висновками. І вчитись на своїх помилках», – зазначає лікар.
Але, не зважаючи на досить солідні знання та напрацювання в боротьбі з Covid-19, помилки продовжуються. На жаль, люди в основній своїй масі дезорієнтовані та абсолютно розгублені, коли їх особисто доторкається тема ковіду.
Лікар розповідає про те, чого не потрібно робити тим, хто захворів на Covid-19:
1. Перша, і головна помилка, якої припускаються пацієнти – це паніка. Незважаючи на банальність цього твердження, паніка – страшний і найгрізніший пошкоджувальний фактор, який призводить до непередбачуваних наслідків. Метушня, агресія, розпач – вся палітра непотрібних емоцій виливається в непродуктивне русло і робить шкоду пацієнтові та його близьким.
Не кажучи вже про згубну дію стресу на саму імунну систему – єдиного нашого захисника від вірусного захворювання. Паніка та страх спонукають людей робити непотрібні дії та вчинки. Що саме?
2. Приймати потужні антибіотики на ранніх строках захворювання. Це навіть коментувати не хочеться. Відомо як 2+2, що антибіотики не діють на віруси! Яка саме мета приймати їх на перших днях недуги? Скажете, для профілактики? Це величезна помилка – сотні, сотні пацієнтів поступають в інфекційні стаціонари з пневмоніями на 6-8 добу після вже пропитого курсу антибіотика, часто і не одного! Це не працює. Це призводить лише до антибіотикорезистентності та зайвому отруєнню організму. У протоколі лікування Covid-19 чітко наголошують, що антибіотики забороняють приймати для профілактики чи для лікування неускладнених форм. Для призначення антибактеріальних препаратів є покази: характерні зміни в аналізах, рентгенологічна картина, клінічна картина та ще деякі нюанси. А що відбувається на практиці? Безконтрольний, шалений прийом антибіотиків на короткочасну лихоманку чи на просто позитивний тест на ковід? Це величезна помилка – нічого ефективного в цих діях немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЛІКАР, ЯКИЙ ЛІКУЄ COVID-19: «ЦЕ ЗВИЧАЙНИЙ ВІРУС, НА ЯКИЙ ДІЄ І ХЛОРКА, І УЛЬТРАФІОЛЕТ, І ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРИ»
3. Масове обстеження всіх контактних. Постійно чую випадки, коли люди біжать в лабораторії здавати мазочок ПЛР на ковід, коли у них на роботі чи в оточенні хтось захворів. Навіщо? Є інкубаційний період. Після контакту з хворим має пройти не менше 5 діб (в середньому 7-10, максимум 14 діб), щоб людина захворіла і почала виділяти вірус. Який сенс бігти та здавати тести одразу після контакту? Що ми хочемо побачити: негативний результат. І що далі? Він же неінформативний! Людина захворіти може значно пізніше. Вона це відчує (безсимптомні форми – казус, який підлягає серйозному розбору та аналізу: чи дійсно ці люди хворі та заразні?). Навіть при легкій непомітній формі є і будуть скарги – як мінімум слабкість, втома, невисока лихоманка. Може пропасти смак чи нюх. Тоді вже стає зрозумілим, хто захворів і кого доцільно обстежувати. Пусте, зайве обстеження забирає ваш час та гроші…
4. Бігти в стаціонар. Так, цей пункт я розумію та не критикую хворих. По-людськи цілком зрозуміло, що коли у людини немає нормального досвідченого сімейного лікаря, буде паніка та тривога. Треба з кимось поговорити, дізнатись, що робити та отримати рекомендації. І хоча лікарі стаціонарів просто з ніг валяться від навантаження та кількості звернень, вони надають таку консультативну допомогу, бігаючи від важких хворих в своєму відділенні до натовпу панікерів на пропускнику. Для стаціонарного лікування є покази, є критерії важкості. Якщо після огляду не видно небезпечних симптомів чи підозри на негативну динаміку, людина має лікуватись вдома. Це нормально і цілком оптимально. У своїй більшості ковід не переноситься важко. Залиште кисневі палати для важких хворих, поважайте тих, кому дійсно потрібна серйозна допомога та тих, хто її надає!
Деякі помилки вже більш складні, та для попередження потребують вчасної та аргументованої поради фахівця. З цим зараз є проблеми, адже треба бути, як говориться, “в темі” та бачити на власні очі, що і як працює.
6. Противірусні. Найулюбленіші наші препарати (всілякі амізони, гропринозини, аміксини і т. п.) не є препаратами прямої дії на вірус. Вони лише підсилюють та стимулюють дію нашої імунної системи. Якось раніше вони наче працювали, але з ковідом є важливий нюанс! Covid-19 – незвичне захворювання. Наші знання про ковід розширюються, ми вже знаємо, що саме при коронавірусній інфекції спостерігається вірусасоційована генералізована імунна відповідь. Що це означає? Це означає, що сам по собі COVID-19 не чинить такого руйнівного впливу на тканини та клітини. Біда трапляється коли організм неадекватно відповідає на чужорідний агент. При дисбалансі імунної системи відбувається “неправильна” захисна відповідь. І імунні клітини, вбиваючи вірус, наносять значні пошкодження власним тканинам. Тому забороняється використовувати препарати, які ще більше роблять імунітет агресивнішим. Для одних це буде непомітним, але у когось може виникнути патологічна каскадна реакція з боку незбалансованої імунної системи. Тому на противірусні – зараз табу.
7. Ну і звісно КТ. Обійти цей пункт вже просто нечесно. Щоб не вдаватись в складні патофізіологічні тонкощі, треба розуміти одну просту річ: те, що ми бачимо на комп’ютерній томографії в вигляді матових скелець – це не та пневмонія, яку ми боїмося та при якій мають бути задіяні антибіотики. Що це за матові скельця – докладно описано та вже опубліковано в численних роботах. На таку умовну “пневмонію” антибіотики не діють. КТ – прекрасний високоточний коштовний метод, який в контексті ковіду використовується дуже часто недоцільно. Вражаюча невідповідність стану хворого і КТ-картині, відсутність прогнозувати захворювання, неможливість визначити строки захворювання, жодної допомоги в виборі тактики лікування. Абсолютна неможливість визначити динаміку та подивитись на ефективність лікування. Що краще? Звичайний рентген на 6-7 добу. Він покаже чітко, чи є бактеріальна пневмонія. Тоді одразу можна ухвалювати рішення стосовно призначення антибіотиків. І перевірити потім контрольним знімком про ефективність.
“Звісно, що цей список не є вичерпним. Є маса інших моментів, які треба освітлювати та з якими розбиратись. Не все ще зрозуміло, не все є доведеним експериментально. Але важливі позитивні зрушення точно відбулись. Тому будьмо розумними, освіченими та спокійними. Паніка та неадекватність ще ніколи не допомагали продуктивному вирішенню проблем. Будьмо всі здорові!”, — наголошує лікар.
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