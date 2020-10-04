«У нас почти 37 тысяч коек, из которых 30 тысяч уже введены в действие, остальные в резерве. На сегодняшний день 16 745 находятся в больнице либо с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением. У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Но по тому отношению, которое у нас есть к правилам новой реальности... мы будем очень быстро расти. На прошлой неделе у нас более 4,5 тысячи (выявленных в сутки больных). Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше», — ометил он.
Глава МОЗ сообщил, что на утро 5 октября количество людей, находящихся в стационаре, — 16 745 человек, а на середину июля это количество было 3,5 тысячи. То есть почти в 5 раз больше стало тех, кого кладут в больницы.
Степанов добавил, что у нашей медицинской системы есть предел как по койкам, так и по врачам.
Поэтому если будут продолжаться концерты и другие массовые мероприятия, то может случиться ситуация, когда больниц не хватит.
Можно продолжать обвинять в эпидемии "зелёную плесень", делая вид, что 30 лет у нас медицина благополучно развивалась, покоряя всё новые высоты. Но вот мне просто интересно, в ситуации, описанной по ссылке Sannahttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5035269199876792&id=100001812853579&ref=content_filter, разное поведение врачей в Водниках и в областной клинике зависело от президента? главы обладминистрации? мэра Одессы? Или всё же от самих врачей? Концерт Поляковой в Харькове и пара тысяч людей без масок организовала "зелёная плесень"? То, что в супермаркетах сейчас уже чуть ли не все покупатели без масок (да и продавцы тоже не всё и не всегда в масках) тоже вина президента? Да и здесь на форуме усиленно рассказывают, что ношение масок ущемляет их права и сильно напрягает. Все предыдущие президенты и Рады прошлых созывов выделяли на медицину бешеные средства, Супрун добилась оснащения больниц на уровне лучших мировых стандартов, а нынешние всё разворовали и отправили в ... не знаю, куда - в Европу, США, РФ?
Кстати, съездил на выходных в Миргород. По явно свежеотремонтированным дорогам. Посмотрел на строительство дороги Киев-Харьков. Расширяют вдвое и будет по две полосы в каждом направлении (раздельно). Может, конечно, и воруют, но таки строят серьёзно. Дороги, может, и не совсем идеальные, но по сравнению с тем, что было ... Небо и земля.
1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели? 2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.? 3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени? 4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.
Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили.
Zebra написав:У жены на работе среди нескольких заразившихся, одна уже вторую неделю лежит в больнице с исскуственной вентиляцией легких. Возраст 35 лет. Жена перенесла корону как простуду, оклемалась за неделю. У меня симптомов пока не было, кроме сильной усталости.
Мало того, что заразность высокая, так еще и у некоторых может быть очень тяжелая форма.
Обычный грипп, простуда - ага. Не припомню, чтоб в сентябре так люди простудой / гриппом массово заражались.
Идем по графику столетней давности испанки. Осенне-зимний период будет у нас еще тот.
Вам же уже на это видео был ответ, что это очередная ерундистика от секты сторонников заговора. Сами верите в то, что за сто лет после испанки многочисленные исследователи из разных стран, не удосужились полистать газеты того времени ?
detroytred написав:Что там с тестами?! Какой лучше: ПЦР или на антитела? Или обое рябое.
А также стоит ли заморачиваться с КТ вместо старого доброго рентгена? С одной стороны статья со 150 чел. отправленных на КТ и диагнозом; с другой - статья выше о достаточности рентгена.
С какой целью интересуетесь ? Если узнать, болеете ли Вы непосредственно сейчас, то ПЦР однозначно информативней. Если полюбопытствовать, болели ли ранее, то только ИФА на антитела.
Тоже самое, если для диагностики, то обычный рентген часто не показывает коронавирусную пневмонию. А рентген как я помню из статьи выше, показывает хорошо не добавилась ли бактериальная пневмония.
забейте болт ! зачем обогащать фарм мафию ! что вам дает тест ? ПЦР можно взять не верно может банально не повезти и он будет ложноотрицательный , атитела это вообще 50% на 50% . У нас из тех кто болел тесты делали далеко не все ....а зачем ? если бесплатно то еще куда не шло ... а платно ну его на фиг 2000 грн срочный ПЦР. А как обыдно будет если здоровый и не болел ? и что каждый день тест делать ? или в бункер спрятаться как презедент соседней страны ? сегодня здоров завтра вышел в маркет и болен ... Комаровский верно сказал весь бизнес на тестах .... я вот лопух и то повелся на 400 грн купил какой то говнотест сделал сам .... и эти тесты люди тогда гребли по 2-5 штук в день в одной аптеке ... это еще весной было ужас как подумаю это ж марта началось ? или когда ..уже скоро новий год а у людей дальше корона на голове или ковид головного мозга
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Вам же уже на это видео был ответ, что это очередная ерундистика от секты сторонников заговора. Сами верите в то, что за сто лет после испанки многочисленные исследователи из разных стран, не удосужились полистать газеты того времени ?
аргументировано таки никто с фактами и не ответил не опроверг .. вы видео смотрели ? или " не смотрел но осуждаю"
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama написав:аргументировано таки никто с фактами и не ответил не опроверг .. вы видео смотрели ? или " не смотрел но осуждаю"
У меня мозг сразу отсекает видео из разряда - через 100 лет выяснилось, что Ленин был инопланетянин - ВИЧ, испанки нет - всемирное правительство решило с помощью коронавируса снизить потребление Не могу себя заставить это смотреть. Мне бы что то попроще )))
yama написав:аргументировано таки никто с фактами и не ответил не опроверг .. вы видео смотрели ? или " не смотрел но осуждаю"
У меня мозг сразу отсекает видео из разряда - через 100 лет выяснилось, что Ленин был инопланетянин - ВИЧ, испанки нет - всемирное правительство решило с помощью коронавируса снизить потребление Не могу себя заставить это смотреть. Мне бы что то попроще )))
фриз, вам еще нужно над собой работать
зы один дурак может задать столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят - хорошо применимо к видео из ютьюба и статьям из желтой прессы
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California