Додано: Пон 05 жов, 2020 19:06

freeze написав: yama написав: аргументировано таки никто с фактами и не ответил не опроверг .. вы видео смотрели ? или " не смотрел но осуждаю" аргументировано таки никто с фактами и не ответил не опроверг .. вы видео смотрели ? или " не смотрел но осуждаю"



У меня мозг сразу отсекает видео из разряда

- через 100 лет выяснилось, что Ленин был инопланетянин

- ВИЧ, испанки нет

- всемирное правительство решило с помощью коронавируса снизить потребление

Не могу себя заставить это смотреть.

Мне бы что то попроще ))) У меня мозг сразу отсекает видео из разряда- через 100 лет выяснилось, что Ленин был инопланетянин- ВИЧ, испанки нет- всемирное правительство решило с помощью коронавируса снизить потреблениеНе могу себя заставить это смотреть.Мне бы что то попроще )))



фриз, вам еще нужно над собой работать



зы один дурак может задать столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят - хорошо применимо к видео из ютьюба и статьям из желтой прессы фриз, вам еще нужно над собой работатьзы один дурак может задать столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят - хорошо применимо к видео из ютьюба и статьям из желтой прессы

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California