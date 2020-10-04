ЛАД написав:

«У нас почти 37 тысяч коек, из которых 30 тысяч уже введены в действие, остальные в резерве. На сегодняшний день 16 745 находятся в больнице либо с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением. У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Но по тому отношению, которое у нас есть к правилам новой реальности... мы будем очень быстро расти. На прошлой неделе у нас более 4,5 тысячи (выявленных в сутки больных). Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше», — ометил он.



Глава МОЗ сообщил, что на утро 5 октября количество людей, находящихся в стационаре, — 16 745 человек, а на середину июля это количество было 3,5 тысячи. То есть почти в 5 раз больше стало тех, кого кладут в больницы.



Степанов добавил, что у нашей медицинской системы есть предел как по койкам, так и по врачам.



Поэтому если будут продолжаться концерты и другие массовые мероприятия, то может случиться ситуация, когда больниц не хватит.

Можно продолжать обвинять в эпидемии "зелёную плесень", делая вид, что 30 лет у нас медицина благополучно развивалась, покоряя всё новые высоты. Но вот мне просто интересно, в ситуации, описанной по ссылке, разное поведение врачей в Водниках и в областной клинике зависело от президента? главы обладминистрации? мэра Одессы? Или всё же от самих врачей?Концерт Поляковой в Харькове и пара тысяч людей без масок организовала "зелёная плесень"? То, что в супермаркетах сейчас уже чуть ли не все покупатели без масок (да и продавцы тоже не всё и не всегда в масках) тоже вина президента? Да и здесь на форуме усиленно рассказывают, что ношение масок ущемляет их права и сильно напрягает.Все предыдущие президенты и Рады прошлых созывов выделяли на медицину бешеные средства, Супрун добилась оснащения больниц на уровне лучших мировых стандартов, а нынешние всё разворовали и отправили в ... не знаю, куда - в Европу, США, РФ?Кстати, съездил на выходных в Миргород. По явно свежеотремонтированным дорогам. Посмотрел на строительство дороги Киев-Харьков. Расширяют вдвое и будет по две полосы в каждом направлении (раздельно). Может, конечно, и воруют, но таки строят серьёзно.Дороги, может, и не совсем идеальные, но по сравнению с тем, что было ... Небо и земля.