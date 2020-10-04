freeze написав:Близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом та їх хвороба не завжди проходила в легкій формі. Про це заявили в Чернівецькій ОДА.
«На щастя поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це «небо і земля». Почуваю себе вцілому добре, є незначна температура», - написала вона. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yana ... 16099.html Зінкевич назвала свій нинішню перебіг хвороби «досить очікуваним». «Якраз такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним, та досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків щоб просто не захворіти, або перехворіти легко», - написала вона.
Маричка Падалко «Кто не заболел коронавирусом, находясь в тесном контакте с его носителем, с большой вероятностью не заболеют COVID и в будущем». Речь идет, в первую очередь, о членах одной семьи. Вы, наверное, уже знаете или по себе, или по знакомым, что болезнь может обойти кого-то в очень узком кругу. https://fakty.ua/357488-serdce-kovid-mo ... ka-padalko
из букв слова "ковид" легко составляется слово "водки"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно