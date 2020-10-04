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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1892189318941895

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:16

  freeze написав:Близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом та їх хвороба не завжди проходила в легкій формі. Про це заявили в Чернівецькій ОДА.


«На щастя поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це «небо і земля». Почуваю себе вцілому добре, є незначна температура», - написала вона. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yana ... 16099.html
Зінкевич назвала свій нинішню перебіг хвороби «досить очікуваним».
«Якраз такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним, та досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків щоб просто не захворіти, або перехворіти легко», - написала вона.


Маричка Падалко
«Кто не заболел коронавирусом, находясь в тесном контакте с его носителем, с большой вероятностью не заболеют COVID и в будущем».
Речь идет, в первую очередь, о членах одной семьи. Вы, наверное, уже знаете или по себе, или по знакомым, что болезнь может обойти кого-то в очень узком кругу. https://fakty.ua/357488-serdce-kovid-mo ... ka-padalko
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
из букв слова "ковид" легко составляется слово "водки"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
Мизантрóп
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