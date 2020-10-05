Додано: Пон 05 жов, 2020 22:16

_Mykola_ написав: ......

1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели?

2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.?

3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени?

4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.



Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили. ......1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели?2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.?3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени?4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили.

1,2. Можно штрафовать/ наказывать одного-двух нарушителей. Когда нарушения массовые, как у наших Вильно людей, это невозможно. Вы же не приставите полицейского к каждому магазину, автобусу и т.д.Когда большинство не хочет выполнять правила и кричит о нарушении их прав и свобод, то власть ничего сделать не сможет. Как ничего не смог сделать Янукович с Майданом, когда он стал массовым.3. На что поменяли "жизни и здоровье" людей в Испании, Италии, США и т.д.? Там и средств было больше, и их не перебрасывали на дороги или ещё на что. Тем не менее, смертей больше, чем у нас. Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?Пожалуйста, конкретно и по пунктам.Только реально.Вы, судя по профилю, относительно молоды, при Советах практически не жили. Но призывы и методы вполне советские.Там была всё время "битва" - битва за урожай, битва за сахар (когда посылали в ноябре с заводов дергать свеклу из-под снега).Может, пора понять, что надо не "битвы" устраивать, а иметь подготовленную систему?Нельзя за пару дней/недель/месяцев подготовить специалистов, нельзя моментально создать нормальную санэпидслужбу. Много чего нельзя.Так же, как нельзя за пару дней/месяцев создать боеспособную армию. В 2014 в этом убедились.Не спорю, ошибки были и есть сегодня. Но наиболее серьёзные объясняются именно неподготовленностью системы, которая разрушена не за последний год, а за все 30 лет.Хотите оправдать "попередникив" и во всем обвинить "сегодняшних"? Ваше право. Но не конструктивно. Можем поменять "сегодняшних на "вчерашних". Или таких же "завтрашних" (таких же, потому что других пока не вижу)? МожноИ ничего не изменится.