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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1893189418951896>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:16

  freeze написав:Близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом та їх хвороба не завжди проходила в легкій формі. Про це заявили в Чернівецькій ОДА.


«На щастя поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це «небо і земля». Почуваю себе вцілому добре, є незначна температура», - написала вона. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yana ... 16099.html
Зінкевич назвала свій нинішню перебіг хвороби «досить очікуваним».
«Якраз такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним, та досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків щоб просто не захворіти, або перехворіти легко», - написала вона.


Маричка Падалко
«Кто не заболел коронавирусом, находясь в тесном контакте с его носителем, с большой вероятностью не заболеют COVID и в будущем».
Речь идет, в первую очередь, о членах одной семьи. Вы, наверное, уже знаете или по себе, или по знакомым, что болезнь может обойти кого-то в очень узком кругу. https://fakty.ua/357488-serdce-kovid-mo ... ka-padalko
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
из букв слова "ковид" легко составляется слово "водки"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Москва открыла коронавирусные госпитали в выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское".
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:16

  _Mykola_ написав:......
1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели?
2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.?
3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени?
4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.

Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили. :twisted:

1,2. Можно штрафовать/ наказывать одного-двух нарушителей. Когда нарушения массовые, как у наших Вильно людей, это невозможно. Вы же не приставите полицейского к каждому магазину, автобусу и т.д.
Когда большинство не хочет выполнять правила и кричит о нарушении их прав и свобод, то власть ничего сделать не сможет. Как ничего не смог сделать Янукович с Майданом, когда он стал массовым.
3. На что поменяли "жизни и здоровье" людей в Испании, Италии, США и т.д.? Там и средств было больше, и их не перебрасывали на дороги или ещё на что. Тем не менее, смертей больше, чем у нас. Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.
4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?
Пожалуйста, конкретно и по пунктам.
Только реально.

Вы, судя по профилю, относительно молоды, при Советах практически не жили. Но призывы и методы вполне советские.
Там была всё время "битва" - битва за урожай, битва за сахар (когда посылали в ноябре с заводов дергать свеклу из-под снега).
Может, пора понять, что надо не "битвы" устраивать, а иметь подготовленную систему?
Нельзя за пару дней/недель/месяцев подготовить специалистов, нельзя моментально создать нормальную санэпидслужбу. Много чего нельзя.
Так же, как нельзя за пару дней/месяцев создать боеспособную армию. В 2014 в этом убедились.

Не спорю, ошибки были и есть сегодня. Но наиболее серьёзные объясняются именно неподготовленностью системы, которая разрушена не за последний год, а за все 30 лет.
Хотите оправдать "попередникив" и во всем обвинить "сегодняшних"? Ваше право. Но не конструктивно. Можем поменять "сегодняшних на "вчерашних". Или таких же "завтрашних" (таких же, потому что других пока не вижу)? Можно
И ничего не изменится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:19

Ой+
В первый раз многие переболели тоже очень легко.
А мнение Марички Падалко очень авторитетно.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:22

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:......
1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели?
2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.?
3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени?
4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.

Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили. :twisted:

1,2. Можно штрафовать/ наказывать одного-двух нарушителей. Когда нарушения массовые, как у наших Вильно людей, это невозможно. Вы же не приставите полицейского к каждому магазину, автобусу и т.д.
Когда большинство не хочет выполнять правила и кричит о нарушении их прав и свобод, то власть ничего сделать не сможет. Как ничего не смог сделать Янукович с Майданом, когда он стал массовым.
3. На что поменяли "жизни и здоровье" людей в Испании, Италии, США и т.д.? Там и средств было больше, и их не перебрасывали на дороги или ещё на что. Тем не менее, смертей больше, чем у нас. Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.
4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?
Пожалуйста, конкретно и по пунктам.
Только реально.

Вы, судя по профилю, относительно молоды, при Советах практически не жили. Но призывы и методы вполне советские.
Там была всё время "битва" - битва за урожай, битва за сахар (когда посылали в ноябре с заводов дергать свеклу из-под снега).
Может, пора понять, что надо не "битвы" устраивать, а иметь подготовленную систему?
Нельзя за пару дней/недель/месяцев подготовить специалистов, нельзя моментально создать нормальную санэпидслужбу. Много чего нельзя.
Так же, как нельзя за пару дней/месяцев создать боеспособную армию. В 2014 в этом убедились.

Не спорю, ошибки были и есть сегодня. Но наиболее серьёзные объясняются именно неподготовленностью системы, которая разрушена не за последний год, а за все 30 лет.
Хотите оправдать "попередникив" и во всем обвинить "сегодняшних"? Ваше право. Но не конструктивно. Можем поменять "сегодняшних на "вчерашних". Или таких же "завтрашних" (таких же, потому что других пока не вижу)? Можно
И ничего не изменится.


Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:49

  detroytred написав:Что там с тестами?!
Какой лучше: ПЦР или на антитела?
Или обое рябое.
А также стоит ли заморачиваться с КТ вместо старого доброго рентгена?
С одной стороны статья со 150 чел. отправленных на КТ и диагнозом; с другой - статья выше о достаточности рентгена.

Это вообще не статья, а писулька в соцсети :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус подтвердили у 49 народных депутатов

Всего Covid-19 в Верховной Раде заразились 75 человек. Остальные - это сотрудники аппарата.

Об этом сообщают источники "Зеркала недели". К сожалению, одна из сотрудниц секретариата ВР умерла.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:08

  Ой+ написав:Маричка Падалко
«Кто не заболел коронавирусом, находясь в тесном контакте с его носителем, с большой вероятностью не заболеют COVID и в будущем».
Речь идет, в первую очередь, о членах одной семьи. Вы, наверное, уже знаете или по себе, или по знакомым, что болезнь может обойти кого-то в очень узком кругу

Всемирно известный вирусолог :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:11

Трампа виписують на четвертий день. :lol:
Схоже дідуган вирішив прикинутися хворим для передвиборчого піару.
Насправді ніякого ковіду в нього і не було.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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