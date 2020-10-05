freeze написав:Близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом та їх хвороба не завжди проходила в легкій формі. Про це заявили в Чернівецькій ОДА.
«На щастя поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це «небо і земля». Почуваю себе вцілому добре, є незначна температура», - написала вона. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yana ... 16099.html Зінкевич назвала свій нинішню перебіг хвороби «досить очікуваним». «Якраз такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним, та досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків щоб просто не захворіти, або перехворіти легко», - написала вона.
Маричка Падалко «Кто не заболел коронавирусом, находясь в тесном контакте с его носителем, с большой вероятностью не заболеют COVID и в будущем». Речь идет, в первую очередь, о членах одной семьи. Вы, наверное, уже знаете или по себе, или по знакомым, что болезнь может обойти кого-то в очень узком кругу. https://fakty.ua/357488-serdce-kovid-mo ... ka-padalko
из букв слова "ковид" легко составляется слово "водки"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
_Mykola_ написав:...... 1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели? 2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.? 3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени? 4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.
Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили.
1,2. Можно штрафовать/ наказывать одного-двух нарушителей. Когда нарушения массовые, как у наших Вильно людей, это невозможно. Вы же не приставите полицейского к каждому магазину, автобусу и т.д. Когда большинство не хочет выполнять правила и кричит о нарушении их прав и свобод, то власть ничего сделать не сможет. Как ничего не смог сделать Янукович с Майданом, когда он стал массовым. 3. На что поменяли "жизни и здоровье" людей в Испании, Италии, США и т.д.? Там и средств было больше, и их не перебрасывали на дороги или ещё на что. Тем не менее, смертей больше, чем у нас. Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь. 4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"? Пожалуйста, конкретно и по пунктам. Только реально.
Вы, судя по профилю, относительно молоды, при Советах практически не жили. Но призывы и методы вполне советские. Там была всё время "битва" - битва за урожай, битва за сахар (когда посылали в ноябре с заводов дергать свеклу из-под снега). Может, пора понять, что надо не "битвы" устраивать, а иметь подготовленную систему? Нельзя за пару дней/недель/месяцев подготовить специалистов, нельзя моментально создать нормальную санэпидслужбу. Много чего нельзя. Так же, как нельзя за пару дней/месяцев создать боеспособную армию. В 2014 в этом убедились.
Не спорю, ошибки были и есть сегодня. Но наиболее серьёзные объясняются именно неподготовленностью системы, которая разрушена не за последний год, а за все 30 лет. Хотите оправдать "попередникив" и во всем обвинить "сегодняшних"? Ваше право. Но не конструктивно. Можем поменять "сегодняшних на "вчерашних". Или таких же "завтрашних" (таких же, потому что других пока не вижу)? Можно И ничего не изменится.
_Mykola_ написав:...... 1. Подготовку концерта Минздрав и МВД не видели? 2. МВД, которое жрет денег чуть меньше чем Минздрав, конечно же выполняет свои обязанности по контролю за карантинными ограничениями в транспорте, супермаркетах и т.д.? 3. Людей которых закопали или стали инвалидами, их жизни и здоровье поменяли на асфальт, тоже предыдущие власти сделали выбор вместо зеленой плесени? 4. Полгода просрали на подготовку больниц по специфике реанимации короны, оборудования и персонала.
Не-не, это не текущие "зробимо их разом" и "я вам ничего не должен!" решили.
1,2. Можно штрафовать/ наказывать одного-двух нарушителей. Когда нарушения массовые, как у наших Вильно людей, это невозможно. Вы же не приставите полицейского к каждому магазину, автобусу и т.д. Когда большинство не хочет выполнять правила и кричит о нарушении их прав и свобод, то власть ничего сделать не сможет. Как ничего не смог сделать Янукович с Майданом, когда он стал массовым. 3. На что поменяли "жизни и здоровье" людей в Испании, Италии, США и т.д.? Там и средств было больше, и их не перебрасывали на дороги или ещё на что. Тем не менее, смертей больше, чем у нас. Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь. 4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"? Пожалуйста, конкретно и по пунктам. Только реально.
Вы, судя по профилю, относительно молоды, при Советах практически не жили. Но призывы и методы вполне советские. Там была всё время "битва" - битва за урожай, битва за сахар (когда посылали в ноябре с заводов дергать свеклу из-под снега). Может, пора понять, что надо не "битвы" устраивать, а иметь подготовленную систему? Нельзя за пару дней/недель/месяцев подготовить специалистов, нельзя моментально создать нормальную санэпидслужбу. Много чего нельзя. Так же, как нельзя за пару дней/месяцев создать боеспособную армию. В 2014 в этом убедились.
Не спорю, ошибки были и есть сегодня. Но наиболее серьёзные объясняются именно неподготовленностью системы, которая разрушена не за последний год, а за все 30 лет. Хотите оправдать "попередникив" и во всем обвинить "сегодняшних"? Ваше право. Но не конструктивно. Можем поменять "сегодняшних на "вчерашних". Или таких же "завтрашних" (таких же, потому что других пока не вижу)? Можно И ничего не изменится.
Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.
detroytred написав:Что там с тестами?! Какой лучше: ПЦР или на антитела? Или обое рябое. А также стоит ли заморачиваться с КТ вместо старого доброго рентгена? С одной стороны статья со 150 чел. отправленных на КТ и диагнозом; с другой - статья выше о достаточности рентгена.
Это вообще не статья, а писулька в соцсети
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Ой+ написав:Маричка Падалко «Кто не заболел коронавирусом, находясь в тесном контакте с его носителем, с большой вероятностью не заболеют COVID и в будущем». Речь идет, в первую очередь, о членах одной семьи. Вы, наверное, уже знаете или по себе, или по знакомым, что болезнь может обойти кого-то в очень узком кругу
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