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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1893189418951896

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13

  Ukrainian написав:Трампа виписують на четвертий день. :lol:
Схоже дідуган вирішив прикинутися хворим для передвиборчого піару.
Насправді ніякого ковіду в нього і не було.

Злой и страшный ковид
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:Трампа виписують на четвертий день.
Схоже дідуган вирішив прикинутися хворим для передвиборчого піару.
Насправді ніякого ковіду в нього і не було.


Коктейль из антител стоимостью хз сколько тысяч долларов, да еще вовремя полученный благодаря ежедневному тестированию.
При таком раскладе сложно загнуться, но не все могут такое себе позволить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кашлявшую женщину без маски избили в московском метро.
Мы не азиаты но и у нас терпение тоже может закончится на фоне взрывного роста заболевших..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 00:46

  beee написав:
  ЛАД написав:.....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.
4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?
Пожалуйста, конкретно и по пунктам.
Только реально.
.....


Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.

Вы крайне невнимательны.
Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.
ЛАД
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