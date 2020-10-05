Злой и страшный ковид
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13
Злой и страшный ковид
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коктейль из антител стоимостью хз сколько тысяч долларов, да еще вовремя полученный благодаря ежедневному тестированию.
При таком раскладе сложно загнуться, но не все могут такое себе позволить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кашлявшую женщину без маски избили в московском метро.
Мы не азиаты но и у нас терпение тоже может закончится на фоне взрывного роста заболевших..
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:46
Вы крайне невнимательны.
Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:31
немецкий врач о "пандемии"...
меры по борьбе с коронавирусом значительно опасней самого вируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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