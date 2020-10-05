ЛАД написав:

Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.

.....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ.4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?Пожалуйста, конкретно и по пунктам.Только реально......