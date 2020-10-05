Злой и страшный ковид
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13
Злой и страшный ковид
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коктейль из антител стоимостью хз сколько тысяч долларов, да еще вовремя полученный благодаря ежедневному тестированию.
При таком раскладе сложно загнуться, но не все могут такое себе позволить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кашлявшую женщину без маски избили в московском метро.
Мы не азиаты но и у нас терпение тоже может закончится на фоне взрывного роста заболевших..
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:46
Вы крайне невнимательны.
Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:31
немецкий врач о "пандемии"...
меры по борьбе с коронавирусом значительно опасней самого вируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ?
покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:32
Мы толерантнее
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:41
Какие меры сейчас у нас по борьбе с коронавирусом ?
Ну, кроме сунуть трубку с кислородом или поместить с двухсторонней пневмонией и с одышкой в станционар ? Чем опасны эти меры для вас ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:47
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:01
Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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