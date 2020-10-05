Додано: Вів 06 жов, 2020 11:41

Vint написав: yama написав: все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ?

покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету

Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад. Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад.

зайдите на таблетки юа и посмотрите в своем городе в Киеве точно есть, во Львове тоже есть в некоторых аптеках ( на сервисе таблетки юа нету) , я вот вчера сделал прививку gs flu так как делаю это уже 10+ лет если не больше с 2004 года с перерывами , то делала сам себе дома - но первый раз так делать не советую, в клинике за эту услугу просят 330 грн вместе с ценой вакцины ( сейчас 240 грн ) в рознице.Еще раз те кто входят в группу риска по Ковид точно так же входят в групу риска по гриппу ! и те кто так переживает за ковид уже от вчера или от сегодня должны были вакцинироваться от гриппа свежей вакцинкой .аптека во Львове