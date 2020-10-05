А что там по ценам и по срокам у них? КОгда ожидать в наших аптеках эти вакцины?
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Додано: Вів 06 жов, 2020 10:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А что там по ценам и по срокам у них? КОгда ожидать в наших аптеках эти вакцины?
Life is good.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:36
Цены пока в аптеках не знают, обычно не очень дорогие были, до конца месяца, думаю, появятся в аптеках.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:39
Пипл уже денежки готовит на вакцины от гриппа
Если бы короны не существовало - ради такого её стоило бы придумать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А стопе, я подумал это вы о вакцине от Ковид19!
А теперь дошло что это просто от гриппа.
Life is good.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:54
"Какая разница?" (с)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:41
зайдите на таблетки юа и посмотрите в своем городе в Киеве точно есть, во Львове тоже есть в некоторых аптеках ( на сервисе таблетки юа нету) , я вот вчера сделал прививку gs flu так как делаю это уже 10+ лет если не больше с 2004 года с перерывами , то делала сам себе дома - но первый раз так делать не советую, в клинике за эту услугу просят 330 грн вместе с ценой вакцины ( сейчас 240 грн ) в рознице.
Еще раз те кто входят в группу риска по Ковид точно так же входят в групу риска по гриппу ! и те кто так переживает за ковид уже от вчера или от сегодня должны были вакцинироваться от гриппа свежей вакцинкой .
аптека во Львове
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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