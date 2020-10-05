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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
А что там по ценам и по срокам у них? КОгда ожидать в наших аптеках эти вакцины?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:36

  vladus17 написав:
  freeze написав:Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
А что там по ценам и по срокам у них? КОгда ожидать в наших аптеках эти вакцины?


Цены пока в аптеках не знают, обычно не очень дорогие были, до конца месяца, думаю, появятся в аптеках.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:39

Пипл уже денежки готовит на вакцины от гриппа :)

Если бы короны не существовало - ради такого её стоило бы придумать :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Цены пока в аптеках не знают, обычно не очень дорогие были, до конца месяца, думаю, появятся в аптеках.

А стопе, я подумал это вы о вакцине от Ковид19!
А теперь дошло что это просто от гриппа.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:54

  vladus17 написав:А стопе, я подумал это вы о вакцине от Ковид19!
А теперь дошло что это просто от гриппа.

"Какая разница?" (с)
:)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:41

  Vint написав:
  yama написав:все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ?
покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету ;)

Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад.

зайдите на таблетки юа и посмотрите в своем городе в Киеве точно есть, во Львове тоже есть в некоторых аптеках ( на сервисе таблетки юа нету) , я вот вчера сделал прививку gs flu так как делаю это уже 10+ лет если не больше с 2004 года с перерывами , то делала сам себе дома - но первый раз так делать не советую, в клинике за эту услугу просят 330 грн вместе с ценой вакцины ( сейчас 240 грн ) в рознице.
Еще раз те кто входят в группу риска по Ковид точно так же входят в групу риска по гриппу ! и те кто так переживает за ковид уже от вчера или от сегодня должны были вакцинироваться от гриппа свежей вакцинкой .
аптека во Львове
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_zyavyl ... 13725.html
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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