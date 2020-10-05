Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1896189718981899> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Вів 06 жов, 2020 14:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире



В компании заявляют, что на первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 000 ПЦР-тестов в месяц, а после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 000 ПЦР-тестов в месяц.

Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн."



https://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/s ... vid-tsentr



Пока только Киев и одна лаборатория но работает 24/7 "Синэво инвестировала 300 000 евро в COVID-центр. Результат теста можно будет получить за 24 часаВ компании заявляют, что на первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 000 ПЦР-тестов в месяц, а после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 000 ПЦР-тестов в месяц.Пока только Киев и одна лаборатория но работает 24/7 _Mykola_ Повідомлень: 3964 З нами з: 09.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 14:27 Libo написав: Поразительно!

Позор. Вы как на далекой периферии человечества.

Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы.

Сказал, что у нас на этот счет есть новые знания , оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать.

Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.

Поразительно!Позор. Вы как на далекой периферии человечества.Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы.Сказал, что у нас на этот счет есть, оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать.Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.

Когда мы сможем иметь доступ до медицинских услуг уровня Трампа, или хотя-бы Шарите, то да, можно расслабиться. Когда мы сможем иметь доступ до медицинских услуг уровня Трампа, или хотя-бы Шарите, то да, можно расслабиться. _Mykola_ Повідомлень: 3964 З нами з: 09.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 14:28 Libo написав: Поразительно!

Позор. Вы как на далекой периферии человечества.

Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы.

Сказал, что у нас на этот счет есть новые знания , оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать.

Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.

Поразительно!Позор. Вы как на далекой периферии человечества.Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы.Сказал, что у нас на этот счет есть, оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать.Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.

К Вам вопрос как к знатоку, будет ли стимюлус АКА хероус акт на 2.2$трл? К Вам вопрос как к знатоку, будет ли стимюлус АКА хероус акт на 2.2$трл? Life is good. vladus17 Повідомлень: 1644 З нами з: 21.03.14 Подякував: 127 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49 vladus17 написав: К Вам вопрос как к знатоку, будет ли стимюлус АКА хероус акт на 2.2$трл? К Вам вопрос как к знатоку, будет ли стимюлус АКА хероус акт на 2.2$трл?



Ну конечно будет. Поторгуются и примут. Да и рынки надо прокошмарить перед движением вверх. Так всегда происходит в Америке. Ну конечно будет. Поторгуются и примут. Да и рынки надо прокошмарить перед движением вверх. Так всегда происходит в Америке. Libo 2

Повідомлень: 8478 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 15:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4619 З нами з: 03.12.14 Подякував: 641 раз. Подякували: 791 раз. Профіль Вебсайт 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 15:10 Мизантрóп написав: Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее

Пути передачи я даже не спрашиваю Пути передачи я даже не спрашиваю Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12781 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7222 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 15:21 _Mykola_ написав: Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше. Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.



Вильнолюди требовали от "блюстителей порядка" действовать законно. А то вроде на словах то ли эпидемия, то ли пандемия, неизвестно чего, - а документика-то про это нету!

Не говоря о том, что многие понятия в законах не расшифрованы, и многие моменты или не описаны, или имеют двоякое трактование. Поэтому требования 17-34к за неношение маски - на тот момент было беспределом и вымогательством.



Что там качок из гипропарка? Приговорили к пожизненному?



_Mykola_ написав: Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем. Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.

Дело в том, что никакого "ковид-фонда" не было и нет. Был "дорожно-строительный", который заложили в 2019 году в бюджет 2020 года.

Когда китайцы начали "промо-кампанию" нового гриппа - этот "дорожно-строительный фонд" приурочили к "году ковида в Украине", и переименовали его в "ковид-фонд".

Но суть осталась та же. Никаких денег на борьбу с каким-то вирусом там не было и нет - там есть деньги на стройки.

Максимум что из этого "дорожно-ковидного фонда" можно было сделать - вместо какой-то дороги, купить перчаток и масок втридорога - что и сделали.



Конечно это не оправдание. Зря что ли внушали "чувство тревоги"? Я требую настоящего смертельного вируса, или возврата денег за халтурный спектакль! Вильнолюди требовали от "блюстителей порядка" действовать законно. А то вроде на словах то ли эпидемия, то ли пандемия, неизвестно чего, - а документика-то про это нету!Не говоря о том, что многие понятия в законах не расшифрованы, и многие моменты или не описаны, или имеют двоякое трактование. Поэтому требования 17-34к за неношение маски - на тот момент было беспределом и вымогательством.Что там качок из гипропарка? Приговорили к пожизненному?Дело в том, что никакого "ковид-фонда" не было и нет. Был "дорожно-строительный", который заложили в 2019 году в бюджет 2020 года.Когда китайцы начали "промо-кампанию" нового гриппа - этот "дорожно-строительный фонд" приурочили к "году ковида в Украине", и переименовали его в "ковид-фонд".Но суть осталась та же. Никаких денег на борьбу с каким-то вирусом там не было и нет - там есть деньги на стройки.Максимум что из этого "дорожно-ковидного фонда" можно было сделать - вместо какой-то дороги, купить перчаток и масок втридорога - что и сделали.Конечно это не оправдание. Зря что ли внушали "чувство тревоги"? Я требую настоящего смертельного вируса, или возврата денег за халтурный спектакль! Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12781 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7222 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 15:22 Мизантрóп написав: Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее

Тогда можно будет с уверенностью сказать ,, мы про&rали 2021й год,, Тогда можно будет с уверенностью сказать ,, мы про&rали 2021й год,, Life is good. vladus17 Повідомлень: 1644 З нами з: 21.03.14 Подякував: 127 раз. Подякували: 156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 15:29 _Mykola_ написав: .....

Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше. .....Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.

Сколько у на сейчас штраф? 17.000? Для подавляющего большинства сумма космическая. Никто платить бы не стал.

Камеры на дорогах ущемляют относительно небольшое количество людей и, обычно, не самых бедных.

Я Вам привёл пример Майдана, когда были задействованы реально большие массы людей.





Просрали:

1. подготовку больниц с кислородом

2. подготовку анестезиологов, врачей, медсестр.

3. безусловное обеспечение аппаратурой и СИЗ

4. провал развертывание системы тестирования (теперешних ВСЕХ тестов делаемых во всех лабораториях в том числе за деньги населения в частных лабораториях, критически не хватает в раз 5-10, даже на сейчас)

5. Вы всерьез утверждаете, что за полгода нельзя переучить врачей общей практики на работу с ковид?

За полгода "даже зайца можно научить курить" (с), если врач не полностью дубовый.

1. Согласен. Но незнаком серьёзно с вопросом. Не знаю, какие там сложности. Например, хватает ли мощностей для производства кислорода и насколько быстро его можно организовать.

Например, Антей писал о планах создания больницы на 1000 мест и о том, что они быстро скисли, когда посчитали цену.

2 и 5. Переучить врачей на работу с ковидом не проблема. Надо "всего лишь" дать им действенный протокол лечения. Полгода назад его просто не было. Не знаю, насколько эффективны сегодняшние (кроме кислорода) или по-прежнему - "лечить будем или сам умрёт?".

А вот подготовка анестезиологов и медсестер ( не хватает ни тех, ни тех) за полгода это из области фантастики. Или как в 41-42 подготовка летчиков - "взлёт-посадка".

3. Какой аппаратурой?

4. Полгода назад и тестов толком не было. Да и, насколько понимаю, массовое тестирование имеет смысл при строгой самоизоляции при положительном тесте, чего у нас нет и нет контроля. Тут некоторые юристы и не юристы рассматривают это как нарушение прав.







Хм, битв не помню, были плановые поездки "на картошку или уборку хмеля" ине под снегом, наверное везло. Совок я не приукрашиваю, и возврата его не хочу, дефицит и очереди хорошо помню.Хм, битв не помню, были плановые поездки "на картошку или уборку хмеля" ине под снегом, наверное везло.

Я, может, и хотел бы возврата "совка", но прекрасно понимаю, что это сейчас невозможно, поэтому даже не думаю об этом.

По профилю Вы 1977 г.р. Не очень понимаю, как Вы можете помнить даже плановые поездки. И уж, тем более, уборки из-под снега.





За три месяца в 2014, армия довольно хорошо поднялась с лопаток, и не в последнюю очередь из-за волонтеров, добровольцев и всех кому было не все-равно.

Даже сегодня наша армия далека от предъявляемых требований и не способна на равных сражаться с противником. А "за три месяца в 2014" ... не надо преувеличивать те достижения.



Подготовленную систему, зная что это нужно будет очень скоро и осень-зима будет критически тяжелой по ковиду, и за полгода не создать... это полный провал действующей власти.



Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.



Не знаю, сколько стоит "подготовленная система". Выше ссылался на Антея. Вполне допускаю, что 35 млрд. грн (всего-то 1,2 млрд. долларов) для таких целей это копейки. Тем более, что полгода назад толком было не понятно, что именно нужно. О шумихе с ИВЛ уже писал - можно было потратить кучу денег и сегодня Вы (да и все) клеймили бы руководство за "выброшенные на ветер" средства.



А о зарплатах...

Мы уже повышали судьям, прокурорам, кому там ещё?

Что-то не замечаю восторгов от улучшения их работы.



Ещё раз.

Не считаю, что сегодня всё делается правильно и хорошо. Но считаю, что невозможно наладить за полгода работу системы, которую разрушали 30 лет. И неверно валить на "сегодняшних" грехи всех предыдущих. У них и своих хватает. Сколько у на сейчас штраф? 17.000? Для подавляющего большинства сумма космическая. Никто платить бы не стал.Камеры на дорогах ущемляют относительно небольшое количество людей и, обычно, не самых бедных.Я Вам привёл пример Майдана, когда были задействованы реально большие массы людей.1. Согласен. Но незнаком серьёзно с вопросом. Не знаю, какие там сложности. Например, хватает ли мощностей для производства кислорода и насколько быстро его можно организовать.Например, Антей писал о планах создания больницы на 1000 мест и о том, что они быстро скисли, когда посчитали цену.2 и 5. Переучить врачей на работу с ковидом не проблема. Надо "всего лишь" дать им действенный протокол лечения. Полгода назад его просто не было. Не знаю, насколько эффективны сегодняшние (кроме кислорода) или по-прежнему - "лечить будем или сам умрёт?".А вот подготовка анестезиологов и медсестер ( не хватает ни тех, ни тех) за полгода это из области фантастики. Или как в 41-42 подготовка летчиков - "взлёт-посадка".3. Какой аппаратурой?4. Полгода назад и тестов толком не было. Да и, насколько понимаю, массовое тестирование имеет смысл при строгой самоизоляции при положительном тесте, чего у нас нет и нет контроля. Тут некоторые юристы и не юристы рассматривают это как нарушение прав.Я, может, и хотел бы возврата "совка", но прекрасно понимаю, что это сейчас невозможно, поэтому даже не думаю об этом.По профилю Вы 1977 г.р. Не очень понимаю, как Вы можете помнить даже плановые поездки. И уж, тем более, уборки из-под снега.Даже сегодня наша армия далека от предъявляемых требований и не способна на равных сражаться с противником. А "за три месяца в 2014" ... не надо преувеличивать те достижения.Не знаю, сколько стоит "подготовленная система". Выше ссылался на Антея. Вполне допускаю, что 35 млрд. грн (всего-то 1,2 млрд. долларов) для таких целей это копейки. Тем более, что полгода назад толком было не понятно, что именно нужно. О шумихе с ИВЛ уже писал - можно было потратить кучу денег и сегодня Вы (да и все) клеймили бы руководство за "выброшенные на ветер" средства.А о зарплатах...Мы уже повышали судьям, прокурорам, кому там ещё?Что-то не замечаю восторгов от улучшения их работы.Ещё раз.Не считаю, чтовсё делается правильно и хорошо. Но считаю, что невозможно наладить за полгода работу системы, которую разрушали 30 лет. И неверно валить на "сегодняшних" грехи всех предыдущих. У них и своих хватает. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 жов, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4553 раз. Подякували: 4232 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 15:38 _Mykola_ написав: ......

Почему плачу довольно много налогов, но чтобы получить медицинскую помощь, снова плачу за медикаменты или оформляю мед страховку?

Возникает закономерный вопрос, если государство за мои налоги не обеспечивает базовых критических потребностей своего населения, но нужно ли это государство вообще? ......Почему плачу довольно много налогов, но чтобы получить медицинскую помощь, снова плачу за медикаменты или оформляю мед страховку?Возникает закономерный вопрос, если государство за мои налоги не обеспечивает базовых критических потребностей своего населения, но нужно ли это государство вообще?

Вы всерьёз считаете, что у нас богатое государство, которому вполне хватает собираемых налогов для нормального функционирования?

Мы не США, и не Германия с Японией. Пока что мы довольно успешно соревнуется за гордое звание самого бедного государства в Европе.

Как-то об этом часто забывают. Вы всерьёз считаете, что у нас богатое государство, которому вполне хватает собираемых налогов для нормального функционирования?Мы не США, и не Германия с Японией. Пока что мы довольно успешно соревнуется за гордое звание самого бедного государства в Европе.Как-то об этом часто забывают. ЛАД 2 Повідомлень: 17303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4553 раз. Подякували: 4232 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1896189718981899> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 05 жов, 2020 19:41