"Синэво инвестировала 300 000 евро в COVID-центр. Результат теста можно будет получить за 24 часа
В компании заявляют, что на первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 000 ПЦР-тестов в месяц, а после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 000 ПЦР-тестов в месяц. Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн."
Libo написав:Поразительно! Позор. Вы как на далекой периферии человечества. Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы. Сказал, что у нас на этот счет есть новые знания, оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать. Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.
Когда мы сможем иметь доступ до медицинских услуг уровня Трампа, или хотя-бы Шарите, то да, можно расслабиться.
Libo написав:Поразительно! Позор. Вы как на далекой периферии человечества. Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы. Сказал, что у нас на этот счет есть новые знания, оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать. Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.
К Вам вопрос как к знатоку, будет ли стимюлус АКА хероус акт на 2.2$трл?
_Mykola_ написав:Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.
Вильнолюди требовали от "блюстителей порядка" действовать законно. А то вроде на словах то ли эпидемия, то ли пандемия, неизвестно чего, - а документика-то про это нету! Не говоря о том, что многие понятия в законах не расшифрованы, и многие моменты или не описаны, или имеют двоякое трактование. Поэтому требования 17-34к за неношение маски - на тот момент было беспределом и вымогательством.
Что там качок из гипропарка? Приговорили к пожизненному?
_Mykola_ написав:Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.
Дело в том, что никакого "ковид-фонда" не было и нет. Был "дорожно-строительный", который заложили в 2019 году в бюджет 2020 года. Когда китайцы начали "промо-кампанию" нового гриппа - этот "дорожно-строительный фонд" приурочили к "году ковида в Украине", и переименовали его в "ковид-фонд". Но суть осталась та же. Никаких денег на борьбу с каким-то вирусом там не было и нет - там есть деньги на стройки. Максимум что из этого "дорожно-ковидного фонда" можно было сделать - вместо какой-то дороги, купить перчаток и масок втридорога - что и сделали.
Конечно это не оправдание. Зря что ли внушали "чувство тревоги"? Я требую настоящего смертельного вируса, или возврата денег за халтурный спектакль!
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
_Mykola_ написав:..... Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.
Сколько у на сейчас штраф? 17.000? Для подавляющего большинства сумма космическая. Никто платить бы не стал. Камеры на дорогах ущемляют относительно небольшое количество людей и, обычно, не самых бедных. Я Вам привёл пример Майдана, когда были задействованы реально большие массы людей.
Просрали: 1. подготовку больниц с кислородом 2. подготовку анестезиологов, врачей, медсестр. 3. безусловное обеспечение аппаратурой и СИЗ 4. провал развертывание системы тестирования (теперешних ВСЕХ тестов делаемых во всех лабораториях в том числе за деньги населения в частных лабораториях, критически не хватает в раз 5-10, даже на сейчас) 5. Вы всерьез утверждаете, что за полгода нельзя переучить врачей общей практики на работу с ковид? За полгода "даже зайца можно научить курить" (с), если врач не полностью дубовый.
1. Согласен. Но незнаком серьёзно с вопросом. Не знаю, какие там сложности. Например, хватает ли мощностей для производства кислорода и насколько быстро его можно организовать. Например, Антей писал о планах создания больницы на 1000 мест и о том, что они быстро скисли, когда посчитали цену. 2 и 5. Переучить врачей на работу с ковидом не проблема. Надо "всего лишь" дать им действенный протокол лечения. Полгода назад его просто не было. Не знаю, насколько эффективны сегодняшние (кроме кислорода) или по-прежнему - "лечить будем или сам умрёт?". А вот подготовка анестезиологов и медсестер ( не хватает ни тех, ни тех) за полгода это из области фантастики. Или как в 41-42 подготовка летчиков - "взлёт-посадка". 3. Какой аппаратурой? 4. Полгода назад и тестов толком не было. Да и, насколько понимаю, массовое тестирование имеет смысл при строгой самоизоляции при положительном тесте, чего у нас нет и нет контроля. Тут некоторые юристы и не юристы рассматривают это как нарушение прав.
Совок я не приукрашиваю, и возврата его не хочу, дефицит и очереди хорошо помню. Хм, битв не помню, были плановые поездки "на картошку или уборку хмеля" ине под снегом, наверное везло.
Я, может, и хотел бы возврата "совка", но прекрасно понимаю, что это сейчас невозможно, поэтому даже не думаю об этом. По профилю Вы 1977 г.р. Не очень понимаю, как Вы можете помнить даже плановые поездки. И уж, тем более, уборки из-под снега.
За три месяца в 2014, армия довольно хорошо поднялась с лопаток, и не в последнюю очередь из-за волонтеров, добровольцев и всех кому было не все-равно.
Даже сегодня наша армия далека от предъявляемых требований и не способна на равных сражаться с противником. А "за три месяца в 2014" ... не надо преувеличивать те достижения.
Подготовленную систему, зная что это нужно будет очень скоро и осень-зима будет критически тяжелой по ковиду, и за полгода не создать... это полный провал действующей власти.
Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.
Не знаю, сколько стоит "подготовленная система". Выше ссылался на Антея. Вполне допускаю, что 35 млрд. грн (всего-то 1,2 млрд. долларов) для таких целей это копейки. Тем более, что полгода назад толком было не понятно, что именно нужно. О шумихе с ИВЛ уже писал - можно было потратить кучу денег и сегодня Вы (да и все) клеймили бы руководство за "выброшенные на ветер" средства.
А о зарплатах... Мы уже повышали судьям, прокурорам, кому там ещё? Что-то не замечаю восторгов от улучшения их работы.
Ещё раз. Не считаю, что сегодня всё делается правильно и хорошо. Но считаю, что невозможно наладить за полгода работу системы, которую разрушали 30 лет. И неверно валить на "сегодняшних" грехи всех предыдущих. У них и своих хватает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 жов, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:...... Почему плачу довольно много налогов, но чтобы получить медицинскую помощь, снова плачу за медикаменты или оформляю мед страховку? Возникает закономерный вопрос, если государство за мои налоги не обеспечивает базовых критических потребностей своего населения, но нужно ли это государство вообще?
Вы всерьёз считаете, что у нас богатое государство, которому вполне хватает собираемых налогов для нормального функционирования? Мы не США, и не Германия с Японией. Пока что мы довольно успешно соревнуется за гордое звание самого бедного государства в Европе. Как-то об этом часто забывают.