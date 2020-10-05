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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1895189618971898

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Синэво инвестировала 300 000 евро в COVID-центр. Результат теста можно будет получить за 24 часа

В компании заявляют, что на первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 000 ПЦР-тестов в месяц, а после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 000 ПЦР-тестов в месяц.
Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн."

https://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/s ... vid-tsentr

Пока только Киев и одна лаборатория но работает 24/7
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:27

  Libo написав:Поразительно! :shock:
Позор. Вы как на далекой периферии человечества. :oops:
Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы.
Сказал, что у нас на этот счет есть новые знания, оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.
А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать.
Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.
:lol: :lol: :lol:

Когда мы сможем иметь доступ до медицинских услуг уровня Трампа, или хотя-бы Шарите, то да, можно расслабиться.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:10

  Мизантрóп написав:Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее

Пути передачи я даже не спрашиваю :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:21

  _Mykola_ написав:Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.


Вильнолюди требовали от "блюстителей порядка" действовать законно. А то вроде на словах то ли эпидемия, то ли пандемия, неизвестно чего, - а документика-то про это нету!
Не говоря о том, что многие понятия в законах не расшифрованы, и многие моменты или не описаны, или имеют двоякое трактование. Поэтому требования 17-34к за неношение маски - на тот момент было беспределом и вымогательством.

Что там качок из гипропарка? Приговорили к пожизненному? :)

  _Mykola_ написав:Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.

Дело в том, что никакого "ковид-фонда" не было и нет. Был "дорожно-строительный", который заложили в 2019 году в бюджет 2020 года.
Когда китайцы начали "промо-кампанию" нового гриппа - этот "дорожно-строительный фонд" приурочили к "году ковида в Украине", и переименовали его в "ковид-фонд".
Но суть осталась та же. Никаких денег на борьбу с каким-то вирусом там не было и нет - там есть деньги на стройки.
Максимум что из этого "дорожно-ковидного фонда" можно было сделать - вместо какой-то дороги, купить перчаток и масок втридорога - что и сделали.

Конечно это не оправдание. Зря что ли внушали "чувство тревоги"? Я требую настоящего смертельного вируса, или возврата денег за халтурный спектакль! :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Мы не азиаты но и у нас терпение тоже может закончится на фоне взрывного роста заболевших..

А чего дома на карантине не сидится?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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