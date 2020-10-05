Додано: Вів 06 жов, 2020 15:21

_Mykola_ написав: Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше. Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.

_Mykola_ написав: Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем. Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.

Вильнолюди требовали от "блюстителей порядка" действовать законно. А то вроде на словах то ли эпидемия, то ли пандемия, неизвестно чего, - а документика-то про это нету!Не говоря о том, что многие понятия в законах не расшифрованы, и многие моменты или не описаны, или имеют двоякое трактование. Поэтому требования 17-34к за неношение маски - на тот момент было беспределом и вымогательством.Что там качок из гипропарка? Приговорили к пожизненному?Дело в том, что никакого "ковид-фонда" не было и нет. Был "дорожно-строительный", который заложили в 2019 году в бюджет 2020 года.Когда китайцы начали "промо-кампанию" нового гриппа - этот "дорожно-строительный фонд" приурочили к "году ковида в Украине", и переименовали его в "ковид-фонд".Но суть осталась та же. Никаких денег на борьбу с каким-то вирусом там не было и нет - там есть деньги на стройки.Максимум что из этого "дорожно-ковидного фонда" можно было сделать - вместо какой-то дороги, купить перчаток и масок втридорога - что и сделали.Конечно это не оправдание. Зря что ли внушали "чувство тревоги"? Я требую настоящего смертельного вируса, или возврата денег за халтурный спектакль!