"Синэво инвестировала 300 000 евро в COVID-центр. Результат теста можно будет получить за 24 часа
В компании заявляют, что на первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 000 ПЦР-тестов в месяц, а после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 000 ПЦР-тестов в месяц. Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн."
Libo написав:Поразительно! Позор. Вы как на далекой периферии человечества. Трамп отменил чуму, ржёт, призвал всех не бояться и выходить на улицы. Сказал, что у нас на этот счет есть новые знания, оно совсем не страшно и он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. А вы как беларусские партизаны до сих пор продолжаете эшелоны под откос пускать. Всем отставить панику. Вольно. Арбайтен.
Когда мы сможем иметь доступ до медицинских услуг уровня Трампа, или хотя-бы Шарите, то да, можно расслабиться.
_Mykola_ написав:Как раз бездействие полиции с самого начала карантина привела к такому эффекту. Массовость нарушений очень просто давится, резким возрастанием штрафов, и повсеместно, всего-лишь нужен приказ всеобщего штрафование, и поверьте через пару недель после сотен тысяч штрафов по всей стране за неношение масок или ношение под носом или бороде, все пришло бы в норму, "надо просто начать штрафовать", камеры на дорогах это уже показали. Вильнолюди первую неделю гоняли, потом стали получать пачками штрафы, и нарушений стало на порядки меньше.
Вильнолюди требовали от "блюстителей порядка" действовать законно. А то вроде на словах то ли эпидемия, то ли пандемия, неизвестно чего, - а документика-то про это нету! Не говоря о том, что многие понятия в законах не расшифрованы, и многие моменты или не описаны, или имеют двоякое трактование. Поэтому требования 17-34к за неношение маски - на тот момент было беспределом и вымогательством.
Что там качок из гипропарка? Приговорили к пожизненному?
_Mykola_ написав:Сколько можно было бы развернуть опорных больниц с кислородными магистралями за полгода использовав 35 миллиардов, и платить всем врачам, медсестрам и санитарам работающим с ковидом нормальные зарплаты, скажем 1-1,5-2-3 тыс у.е./мес, и сделать действенную гос программу страхования для защиты работающих с ковидом медиков проблем с персоналом не было бы, от слова совсем.
Дело в том, что никакого "ковид-фонда" не было и нет. Был "дорожно-строительный", который заложили в 2019 году в бюджет 2020 года. Когда китайцы начали "промо-кампанию" нового гриппа - этот "дорожно-строительный фонд" приурочили к "году ковида в Украине", и переименовали его в "ковид-фонд". Но суть осталась та же. Никаких денег на борьбу с каким-то вирусом там не было и нет - там есть деньги на стройки. Максимум что из этого "дорожно-ковидного фонда" можно было сделать - вместо какой-то дороги, купить перчаток и масок втридорога - что и сделали.
Конечно это не оправдание. Зря что ли внушали "чувство тревоги"? Я требую настоящего смертельного вируса, или возврата денег за халтурный спектакль!
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
_Mykola_ Вы в тренде. Ругать "сегодняшних" можно и нужно, а отмечать, что сегодняшние проблемы следствие развала системы в течение 30 лет по мнению модераторов нельзя. Поэтому наш разговор прекращаю. Так, пару замечаний напоследок.
Со штрафами Вы рисуете идеальную картину. До судисполнителей дело доходит не за один день и даже месяц. Учитывая, что их тоже не хватает, неоплаченные штрафы будут болтаться годами. Вам не нравится пример с Майданом, вспомните ситуацию с евробляхами.
Поверьте, что 3-месячная подготовка медсестер это профанация - "взлёт-посадка".
Я не сравниваю медработников с судьями/прокурорами. Но почему Ваши "конкуренция и естественный отбор" не сработали у "судей/прокуроров"? Не думаете, что так же может быть и у медработников?
Очереди за молоком Вы помнить можете. В последние годы так и было. Но это уже был не совок, а его развал. А вот поездки "на картошку"... Сомнительно. Младших школьников вроде как не посылали. Или Вы имеете ввиду летние трудовые лагеря?
Сравнительно мирную сегодняшнюю жизнь, если хорошо вспомнить, обеспечила не армия образца 2014, а минские соглашения. Достаточно неудачные и обусловленные как раз поражениями армии.
О том, что ИВЛ, как показала практика, не нужны, я пишу, а Вы, вроде, не замечаете. О кислороде тоже. Писал, что не знаю, хватает ли его в стране и можно ли быстро нарастить производство. Если Вы знаете, напишите. Но Вы просто говорите, что надо. Кто же спорит. Много чего надо, но не всё можем себе позволить. Надо иметь и разработку и производство вакцин, но пока что нет ни того, ни другого.
Ещё раз - мы достаточно бедная страна. Вы об этом, по-моему, забываете.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 жов, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже. Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня. Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?