Додано: Вів 06 жов, 2020 18:06

Вы в тренде.Ругать "сегодняшних" можно и нужно, а отмечать, что сегодняшние проблемы следствие развала системы в течение 30 лет по мнению модераторов нельзя.Поэтому наш разговор прекращаю.Так, пару замечаний напоследок.Со штрафами Вы рисуете идеальную картину. До судисполнителей дело доходит не за один день и даже месяц. Учитывая, что их тоже не хватает, неоплаченные штрафы будут болтаться годами. Вам не нравится пример с Майданом, вспомните ситуацию с евробляхами.Поверьте, что 3-месячная подготовка медсестер это профанация - "взлёт-посадка".Я не сравниваю медработников с судьями/прокурорами. Но почему Ваши "конкуренция и естественный отбор" не сработали у "судей/прокуроров"? Не думаете, что так же может быть и у медработников?Очереди за молоком Вы помнить можете. В последние годы так и было. Но это уже был не совок, а его развал. А вот поездки "на картошку"... Сомнительно. Младших школьников вроде как не посылали. Или Вы имеете ввиду летние трудовые лагеря?Сравнительно мирную сегодняшнюю жизнь, если хорошо вспомнить, обеспечила не армия образца 2014, а минские соглашения. Достаточно неудачные и обусловленные как раз поражениями армии.О том, что ИВЛ, как показала практика, не нужны, я пишу, а Вы, вроде, не замечаете.О кислороде тоже. Писал, что не знаю, хватает ли его в стране и можно ли быстро нарастить производство. Если Вы знаете, напишите. Но Вы просто говорите, что надо. Кто же спорит. Много чего надо, но не всё можем себе позволить.Надо иметь и разработку и производство вакцин, но пока что нет ни того, ни другого.Ещё раз - мы достаточно бедная страна. Вы об этом, по-моему, забываете.