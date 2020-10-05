Lady_N написав:freeze написав:Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?
Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно.
Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.
Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.