RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1896189718981899

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39

  Lady_N написав:
  freeze написав:Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.

Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?


Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно.
Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.

Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18592
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4460 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 1896189718981899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovakwasov, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7242 1657905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 19:41
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2133)
06.10.2020 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.