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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1896189718981899 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39 Lady_N написав: freeze написав: Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже .

Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.

Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье. Как по личным ощущениям,Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня., должны их тоже сертифицировать, эти две вообще, по крайней мере

Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать? Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?



Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно.

Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.



Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно.Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18593 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4461 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 19:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.

В США помню был там такая же штука , в больших супермаркетах делаюти привики БЕЗПЛАТНО. Подходишь ставишь подпись что не против вакцинации и они тебе делают. Так же там тесты безплатные часто встречаются где проверяют холестерин ,сахар в крови, давление , зрение и тд и тп. И главное все это безплатно В США помню был там такая же штука , в больших супермаркетах делаюти привики БЕЗПЛАТНО. Подходишь ставишь подпись что не против вакцинации и они тебе делают. Так же там тесты безплатные часто встречаются где проверяют холестерин ,сахар в крови, давление , зрение и тд и тп. И главное все это безплатно Life is good. vladus17 Повідомлень: 1643 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 20:00 как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18593 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4461 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08 freeze написав: как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко. как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.

кумовья,понимаю кумовья,понимаю Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4621 З нами з: 03.12.14 Подякував: 645 раз. Подякували: 793 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 20:35 По Киеву.

Загрузка ранее запланированных ковидных койкомест в столице перевалила за 100%.

МОЗ всячески давит на городские клиники, чтобы те срочно увеличили количество ковидных коек. Как их отделить от других пациентов(отдельный вход-выход, отдельный медперсонал, дополнительная аппаратура) и отсутствие кислородных магистралей на предполагаемых койкоместах - это личные проблемы больниц. "Да хоть в коридоры ставьте" - мнение горздрава. Доходит до того, что ковидные с пневмонией часами вынужденно сидят на коридоре в приемнике, пока администрация в срочном порядке решает(перебрасывает или уплотняет другие отделения), куда бы их безопасно можно было приткнуть.

Как результат, в "десятке" произошло заражение обычных пациентов от ковидных.

По новым циркулярам МОЗа, выписывать из клиник можно и нужно больных со слабой симптоматикой(стало значительно лучше) безо всякого ПЦР-теста. Ага, щас! Больницы столкнулись с тем, что больные выписываться не хотят, дабы не заражать родных, и ультимативно требуют долечивать их до конца. Уже есть примеры скандалов и угроз в адрес медперсонала по этому вопросу непосредственно от больных и их родственников. Орлы Авакова, получившие неслабое финансирование из ковидного фонда, в желании разрешить подобные "противоречия" замечены не были.

И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ antey1969 1

Повідомлень: 9966 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1186 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1896189718981899 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 06 жов, 2020 19:23