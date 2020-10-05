freeze написав:Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже. Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня. Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?
Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно. Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.
Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
В США помню был там такая же штука , в больших супермаркетах делаюти привики БЕЗПЛАТНО. Подходишь ставишь подпись что не против вакцинации и они тебе делают. Так же там тесты безплатные часто встречаются где проверяют холестерин ,сахар в крови, давление , зрение и тд и тп. И главное все это безплатно
По Киеву. Загрузка ранее запланированных ковидных койкомест в столице перевалила за 100%. МОЗ всячески давит на городские клиники, чтобы те срочно увеличили количество ковидных коек. Как их отделить от других пациентов(отдельный вход-выход, отдельный медперсонал, дополнительная аппаратура) и отсутствие кислородных магистралей на предполагаемых койкоместах - это личные проблемы больниц. "Да хоть в коридоры ставьте" - мнение горздрава. Доходит до того, что ковидные с пневмонией часами вынужденно сидят на коридоре в приемнике, пока администрация в срочном порядке решает(перебрасывает или уплотняет другие отделения), куда бы их безопасно можно было приткнуть. Как результат, в "десятке" произошло заражение обычных пациентов от ковидных. По новым циркулярам МОЗа, выписывать из клиник можно и нужно больных со слабой симптоматикой(стало значительно лучше) безо всякого ПЦР-теста. Ага, щас! Больницы столкнулись с тем, что больные выписываться не хотят, дабы не заражать родных, и ультимативно требуют долечивать их до конца. Уже есть примеры скандалов и угроз в адрес медперсонала по этому вопросу непосредственно от больных и их родственников. Орлы Авакова, получившие неслабое финансирование из ковидного фонда, в желании разрешить подобные "противоречия" замечены не были. И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ