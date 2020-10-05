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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1896189718981899

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39

  Lady_N написав:
  freeze написав:Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.

Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?


Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно.
Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.

Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.

В США помню был там такая же штука , в больших супермаркетах делаюти привики БЕЗПЛАТНО. Подходишь ставишь подпись что не против вакцинации и они тебе делают. Так же там тесты безплатные часто встречаются где проверяют холестерин ,сахар в крови, давление , зрение и тд и тп. И главное все это безплатно :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:00

как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08

  freeze написав:как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.

кумовья,понимаю
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:35

По Киеву.
Загрузка ранее запланированных ковидных койкомест в столице перевалила за 100%.
МОЗ всячески давит на городские клиники, чтобы те срочно увеличили количество ковидных коек. Как их отделить от других пациентов(отдельный вход-выход, отдельный медперсонал, дополнительная аппаратура) и отсутствие кислородных магистралей на предполагаемых койкоместах - это личные проблемы больниц. "Да хоть в коридоры ставьте" - мнение горздрава. Доходит до того, что ковидные с пневмонией часами вынужденно сидят на коридоре в приемнике, пока администрация в срочном порядке решает(перебрасывает или уплотняет другие отделения), куда бы их безопасно можно было приткнуть.
Как результат, в "десятке" произошло заражение обычных пациентов от ковидных.
По новым циркулярам МОЗа, выписывать из клиник можно и нужно больных со слабой симптоматикой(стало значительно лучше) безо всякого ПЦР-теста. Ага, щас! Больницы столкнулись с тем, что больные выписываться не хотят, дабы не заражать родных, и ультимативно требуют долечивать их до конца. Уже есть примеры скандалов и угроз в адрес медперсонала по этому вопросу непосредственно от больных и их родственников. Орлы Авакова, получившие неслабое финансирование из ковидного фонда, в желании разрешить подобные "противоречия" замечены не были.
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ
antey1969
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