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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39

  Lady_N написав:
  freeze написав:Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.

Если Вы их уже сделали, зачем они Вам сейчас еще? Сколько раз и как часто надо делать?


Да, Лад, ответил, врачи рекомендуют ежегодно.
Но польза будет и даже от раз в два года, во-первых, штаммы ( их три в вакцине) часто повторяются год от года, правда, что в этом году ВОЗ включила в вакцину еще не смотрел, во-вторых, штаммы, даже новые часто близки к уже ходившим в популяции старым штаммам, а тема перекрёстного иммунитета всё-таки имеет место быть.

Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.

В США помню был там такая же штука , в больших супермаркетах делаюти привики БЕЗПЛАТНО. Подходишь ставишь подпись что не против вакцинации и они тебе делают. Так же там тесты безплатные часто встречаются где проверяют холестерин ,сахар в крови, давление , зрение и тд и тп. И главное все это безплатно :)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:00

как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08

  freeze написав:как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.

кумовья,понимаю
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:35

По Киеву.
Загрузка ранее запланированных ковидных койкомест в столице перевалила за 100%.
МОЗ всячески давит на городские клиники, чтобы те срочно увеличили количество ковидных коек. Как их отделить от других пациентов(отдельный вход-выход, отдельный медперсонал, дополнительная аппаратура) и отсутствие кислородных магистралей на предполагаемых койкоместах - это личные проблемы больниц. "Да хоть в коридоры ставьте" - мнение горздрава. Доходит до того, что ковидные с пневмонией часами вынужденно сидят на коридоре в приемнике, пока администрация в срочном порядке решает(перебрасывает или уплотняет другие отделения), куда бы их безопасно можно было приткнуть.
Как результат, в "десятке" произошло заражение обычных пациентов от ковидных.
По новым циркулярам МОЗа, выписывать из клиник можно и нужно больных со слабой симптоматикой(стало значительно лучше) безо всякого ПЦР-теста. Ага, щас! Больницы столкнулись с тем, что больные выписываться не хотят, дабы не заражать родных, и ультимативно требуют долечивать их до конца. Уже есть примеры скандалов и угроз в адрес медперсонала по этому вопросу непосредственно от больных и их родственников. Орлы Авакова, получившие неслабое финансирование из ковидного фонда, в желании разрешить подобные "противоречия" замечены не были.
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Антей, а подскажите что за тест на белки озвучивают некоторые медики как предрасположенность к тяжёлому течению болезни?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:34

stm Это недавно японцы делали исследования, и по белку установили градацию, предрасположенности к тяжелому течению ковида

"Ранний анализ сыворотки крови может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации

Японские исследователи разработали особый анализ крови – систему раннего предупреждения о серьезных случаях COVID-19, которые в будущем потребуют госпитализации. Об этом сообщает Reuters.

Ученые проверили соединения в крови пациентов с COVID-19 и обнаружили, что низкие значения белка CCL17 свидетельствуют о возможном сложном протекании болезни.

Ранний анализ сыворотки может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации.

"Если CCL17 ниже 100 пикограмм на миллилитр, мы просим их госпитализировать, но если больше 400, пациенты могут оставаться в отеле или в своем доме и отмечаться каждые три дня", – сказал ведущий исследователь Масая Сугияма.

По его словам, сейчас в Японии используют почти 500 систем для такого теста. Пациент получает результат примерно за 20 минут.

Японские ученые рассматривают варианты лицензирования и экспорта для зарубежных рынков."
https://news.liga.net/world/news/v-yapo ... v-covid-19
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"веселая" информация из первых уст о контрактниках армии на обучении , в казарме 100+ человек , у некоторых температура 37,4 и отсутствие чувства запаха\вкуса, в карточке пишут 36,9 и отправляют дальше в общую казарму, но зато в город не выпускают никого.
Востаннє редагувалось yama в Вів 06 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:59

  freeze написав:
  vladus17 написав:
  freeze написав:Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
А что там по ценам и по срокам у них? КОгда ожидать в наших аптеках эти вакцины?


Цены пока в аптеках не знают, обычно не очень дорогие были, до конца месяца, думаю, появятся в аптеках.

ага ждите конца месяца... как ковида так страшно уже, а как гриппа то можно еще и месяцок подождать , а ничего что на выработку иммунитета как раз до месяца и надо ? ( как в инструкции написанно ) . Я не перебираю обычно что быстрей найду тем и колюсь . Сутки прошли самочувствие не изменилось - опробовано на себе :)
Востаннє редагувалось yama в Вів 06 жов, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:06

  freeze написав:как можно было и ожидать, первыми украинцами, которые вакцинировались российской вакциной, оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.


ці продажні тушки українці?
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