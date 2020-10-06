Додано: Вів 06 жов, 2020 20:35

По Киеву.

Загрузка ранее запланированных ковидных койкомест в столице перевалила за 100%.

МОЗ всячески давит на городские клиники, чтобы те срочно увеличили количество ковидных коек. Как их отделить от других пациентов(отдельный вход-выход, отдельный медперсонал, дополнительная аппаратура) и отсутствие кислородных магистралей на предполагаемых койкоместах - это личные проблемы больниц. "Да хоть в коридоры ставьте" - мнение горздрава. Доходит до того, что ковидные с пневмонией часами вынужденно сидят на коридоре в приемнике, пока администрация в срочном порядке решает(перебрасывает или уплотняет другие отделения), куда бы их безопасно можно было приткнуть.

Как результат, в "десятке" произошло заражение обычных пациентов от ковидных.

По новым циркулярам МОЗа, выписывать из клиник можно и нужно больных со слабой симптоматикой(стало значительно лучше) безо всякого ПЦР-теста. Ага, щас! Больницы столкнулись с тем, что больные выписываться не хотят, дабы не заражать родных, и ультимативно требуют долечивать их до конца. Уже есть примеры скандалов и угроз в адрес медперсонала по этому вопросу непосредственно от больных и их родственников. Орлы Авакова, получившие неслабое финансирование из ковидного фонда, в желании разрешить подобные "противоречия" замечены не были.

И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ