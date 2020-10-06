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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:09
freeze написав:
Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:23
freeze написав:
Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.
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