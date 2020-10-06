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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:09
freeze написав:
Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:23
freeze написав:
Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.
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vano80
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:39
_Mykola_
antey1969 написав:
.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ
, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44
vano80 написав: freeze написав:
Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.
Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:01
yama написав: freeze написав:
Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь
Если честно, даже ни разу не слышал про случаи анафилактического шока при любой вакцинации, про шок после лидокаина слышал, после укуса пчел и ос слышал, после арахиса слышал.
Теоретически всё возможно конечно, но в вакцинах нет особых аллергенов.
Наверное, и там не дураки, подписывают бумажку при вакцинации, что должны побыть рядом какое-то время. Но за месяц там 30 миллионов человек вакцинировали от гриппа, нет сообщений об анафилактическом шоке ни одного.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:10
freeze написав: vano80 написав: freeze написав:
Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.
Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить.
Напиши какой текст гуглить. Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации". Про 20 процентов от 140 миллионного населения, и тем более про "на бегу" - не нахожу.
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vano80
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19
vano80 написав:
Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации".
Смотри грипп, я же написал сообщение про грипп. Причем здесь 70 процентов не готовы делать вакцину от коронавируса.
Вакцину от коронавируса пока производят со скрипом, по 500 человек в день в Москве и по предварительной записи в электронной очереди.
"Более 30,9 млн россиян (21,1% населения РФ) сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора."(c)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:28
ЛАД написав:
_Mykola_
antey1969 написав:
.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ
, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.
Ага, только без ИВЛ, выживаемость таких пациентов стремится к нулю...
А что если в этот минимальный процент дающий право на жизнь попадаете Вы или кто-то из близких?
Это меняет отношение к наличию/отсутствию такого аппарата?
ИМХО, принцип Жукова, "бабы еще нарожают..." как бы неприемлем.
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