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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1897189818991900 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Вів 06 жов, 2020 22:09 freeze написав: Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити " yama Повідомлень: 2771 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5312 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 22:23 freeze написав: Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.



А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу. А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу. vano80 Повідомлень: 1885 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 22:39 antey1969 написав: .......

И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ .......И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании. , это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании. ЛАД 2 Повідомлень: 17304 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4553 раз. Подякували: 4232 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44 vano80 написав: freeze написав: Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.



А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу. А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.



Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить. Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4462 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 23:01 yama написав: freeze написав: Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь



Если честно, даже ни разу не слышал про случаи анафилактического шока при любой вакцинации, про шок после лидокаина слышал, после укуса пчел и ос слышал, после арахиса слышал.

Теоретически всё возможно конечно, но в вакцинах нет особых аллергенов.

Наверное, и там не дураки, подписывают бумажку при вакцинации, что должны побыть рядом какое-то время. Но за месяц там 30 миллионов человек вакцинировали от гриппа, нет сообщений об анафилактическом шоке ни одного. Если честно, даже ни разу не слышал про случаи анафилактического шока при любой вакцинации, про шок после лидокаина слышал, после укуса пчел и ос слышал, после арахиса слышал.Теоретически всё возможно конечно, но в вакцинах нет особых аллергенов.Наверное, и там не дураки, подписывают бумажку при вакцинации, что должны побыть рядом какое-то время. Но за месяц там 30 миллионов человек вакцинировали от гриппа, нет сообщений об анафилактическом шоке ни одного. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4462 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 23:10 freeze написав: vano80 написав: freeze написав: Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю. Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.



А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу. А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.



Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить. Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить.



Напиши какой текст гуглить. Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации". Про 20 процентов от 140 миллионного населения, и тем более про "на бегу" - не нахожу. Напиши какой текст гуглить. Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации". Про 20 процентов от 140 миллионного населения, и тем более про "на бегу" - не нахожу. vano80 Повідомлень: 1885 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19 vano80 написав: Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации". Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации".



Смотри грипп, я же написал сообщение про грипп. Причем здесь 70 процентов не готовы делать вакцину от коронавируса.

Вакцину от коронавируса пока производят со скрипом, по 500 человек в день в Москве и по предварительной записи в электронной очереди.



"Более 30,9 млн россиян (21,1% населения РФ) сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора."(c) Смотри грипп, я же написал сообщение про грипп. Причем здесь 70 процентов не готовы делать вакцину от коронавируса.Вакцину от коронавируса пока производят со скрипом, по 500 человек в день в Москве и по предварительной записи в электронной очереди."Более 30,9 млн россиян (21,1% населения РФ) сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора."(c) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4462 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 23:28 ЛАД написав: antey1969 написав: .......

И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ .......И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании. , это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.

Ага, только без ИВЛ, выживаемость таких пациентов стремится к нулю...

А что если в этот минимальный процент дающий право на жизнь попадаете Вы или кто-то из близких?

Это меняет отношение к наличию/отсутствию такого аппарата?



ИМХО, принцип Жукова, "бабы еще нарожают..." как бы неприемлем. Ага, только без ИВЛ, выживаемость таких пациентов стремится к нулю...А что если в этот минимальный процент дающий право на жизнь попадаете Вы или кто-то из близких?Это меняет отношение к наличию/отсутствию такого аппарата?ИМХО, принцип Жукова, "бабы еще нарожают..." как бы неприемлем. _Mykola_ Повідомлень: 3968 З нами з: 09.02.09 Подякував: 571 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1897189818991900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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