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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1897189818991900

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:09

  freeze написав: Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь
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yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:23

  freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.


А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:39

  antey1969 написав:.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44

  vano80 написав:
  freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.


А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.


Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:01

  yama написав:
  freeze написав: Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.
странно , нельзя так, может и анафилактический шок случиться ... минимум 15 минут надо находиться после вакцинации под контролем врача ну или рядом где-то что бы если вдруг грохнешся или начнешь задыхаться или еще что - что бы могли оказать помощь


Если честно, даже ни разу не слышал про случаи анафилактического шока при любой вакцинации, про шок после лидокаина слышал, после укуса пчел и ос слышал, после арахиса слышал.
Теоретически всё возможно конечно, но в вакцинах нет особых аллергенов.
Наверное, и там не дураки, подписывают бумажку при вакцинации, что должны побыть рядом какое-то время. Но за месяц там 30 миллионов человек вакцинировали от гриппа, нет сообщений об анафилактическом шоке ни одного.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:10

  freeze написав:
  vano80 написав:
  freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.


А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.


Не удобно с телефона ссылки вставлять. Текст одним кликом за секунду в форум вставляется, а со ссылками пыхтеть надо, время терять. Кому интересно, те могут погуглить.


Напиши какой текст гуглить. Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации". Про 20 процентов от 140 миллионного населения, и тем более про "на бегу" - не нахожу.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19

  vano80 написав:Все что я вижу, это "70 процентов россиян не готовы к вакцинации".


Смотри грипп, я же написал сообщение про грипп. Причем здесь 70 процентов не готовы делать вакцину от коронавируса.
Вакцину от коронавируса пока производят со скрипом, по 500 человек в день в Москве и по предварительной записи в электронной очереди.

"Более 30,9 млн россиян (21,1% населения РФ) сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора."(c)
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:28

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.

Ага, только без ИВЛ, выживаемость таких пациентов стремится к нулю...
А что если в этот минимальный процент дающий право на жизнь попадаете Вы или кто-то из близких?
Это меняет отношение к наличию/отсутствию такого аппарата?

ИМХО, принцип Жукова, "бабы еще нарожают..." как бы неприемлем.
_Mykola_
 
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