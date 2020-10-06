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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:54
ЛАД написав:
_Mykola_
antey1969 написав:
.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ
, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.
Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
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antey1969
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