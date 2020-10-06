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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1898189919001901

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:54

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.

Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:39

Неожиданно качественное интервью с районной линии фронта

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 7/7269014/
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:50

Украина побила очередной рекорд + 4753 новых коронавирусника за сутки.

Особо в этом помогла, показав доселе невиданный результат, Харьковская область + 685.
Уже четыре области сразу преодолевают рубеж в + 300. Добавилась здесь Днепропетровская область.

Израиль, первый из стран которые в центре внимания, превысил рубеж в 3 % населения официально поимевших коронавирус, пока с коллективным иммунитетом не очень у них.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:03

antey1969
Что слышали/думаете о заявлении Степанова?
"Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов"
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... t-stepanov
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:06

  _Mykola_ написав:antey1969
Что слышали/думаете о заявлении Степанова?
"Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов"
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... t-stepanov

У него работа такая - говорить)
Препарат 2017 года, ничего нового.
Узнал, им лечат сейчас в 17ой горбольнице. Особых восторгов нет. Нареканий тоже нет. ИВЛ-ных на ноги не ставит
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:40

  freeze написав:Украина побила очередной рекорд + 4753 новых коронавирусника за сутки.

а что вас удивляет? просто из метрополии спустили план и сейчас просто подтягивают статистику... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:42

  _Mykola_ написав:antey1969
Что слышали/думаете о заявлении Степанова?
"Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов"
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... t-stepanov

это заявление не более чем элемент рекламной компании... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:43

  Тракторист написав:
  freeze написав:Украина побила очередной рекорд + 4753 новых коронавирусника за сутки.

а что вас удивляет? просто из метрополии спустили план и сейчас просто подтягивают статистику... ;)


Где можно ознакомиться со спущенным планом ?
И где находят добровольцев для подтягивания статистики ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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