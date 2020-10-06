Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:54
Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:39
Неожиданно качественное интервью с районной линии фронта
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:50
Украина побила очередной рекорд + 4753 новых коронавирусника за сутки.
Особо в этом помогла, показав доселе невиданный результат, Харьковская область + 685.
Уже четыре области сразу преодолевают рубеж в + 300. Добавилась здесь Днепропетровская область.
Израиль, первый из стран которые в центре внимания, превысил рубеж в 3 % населения официально поимевших коронавирус, пока с коллективным иммунитетом не очень у них.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:03
antey1969
Что слышали/думаете о заявлении Степанова?
"Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов"
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:06
У него работа такая - говорить)
Препарат 2017 года, ничего нового.
Узнал, им лечат сейчас в 17ой горбольнице. Особых восторгов нет. Нареканий тоже нет. ИВЛ-ных на ноги не ставит
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:40
а что вас удивляет? просто из метрополии спустили план и сейчас просто подтягивают статистику...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:42
это заявление не более чем элемент рекламной компании...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:43
Где можно ознакомиться со спущенным планом ?
И где находят добровольцев для подтягивания статистики ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Зараз переглядають цей форум: apostol, IGNAT, liliya_logical, Realist і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|