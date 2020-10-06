Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:54
Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:39
Неожиданно качественное интервью с районной линии фронта
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:50
Украина побила очередной рекорд + 4753 новых коронавирусника за сутки.
Особо в этом помогла, показав доселе невиданный результат, Харьковская область + 685.
Уже четыре области сразу преодолевают рубеж в + 300. Добавилась здесь Днепропетровская область.
Израиль, первый из стран которые в центре внимания, превысил рубеж в 3 % населения официально поимевших коронавирус, пока с коллективным иммунитетом не очень у них.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:03
antey1969
Что слышали/думаете о заявлении Степанова?
"Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов"
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:06
У него работа такая - говорить)
Препарат 2017 года, ничего нового.
Узнал, им лечат сейчас в 17ой горбольнице. Особых восторгов нет. Нареканий тоже нет. ИВЛ-ных на ноги не ставит
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:42
это заявление не более чем элемент рекламной компании...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:43
Где можно ознакомиться со спущенным планом ?
И где находят добровольцев для подтягивания статистики ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:54
А Степаны согласны
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:13
"Вчора мер Нью-Йорка Билл де Блазио запропонував ввести нові жорсткі карантинні обмеження у дев'яти районах міста. А до чого тут ми з вами?
Нью-Йорк – один з найбільш успішних прикладів подолання першої хвилі пандемії коронавірусної хвороби не тільки у США, але й у світі. Місто – одне з перших у Штатах взяло спалах вірусу під контроль і змогло нещодавно відкрити ресторани та школи.
Але ресторани та школи будуть знову закриті у дев’яти районах. Причина – коефіцієнт виявлення перевищує 3%, а у деяких сягає 8%. Середній рівень по місту складає 1,5%.
Що це за такий коефіцієнт виявлення? Він відображає роботу системи тестування. А значить – контролю над поширенням вірусу. Коефіцієнт показує, яка частка від усіх тестів виявляє нові випадки.
Тестування та виявлення – єдина альтернатива карантину. Карантин – це коли ви ізолюєте всіх від всіх. Дієва система тестування – це коли ви ізолюєте інфікованих або підозрілих від усіх інших. Не працює тестування – доводиться вводити карантин.
Погіршення показника виявлення удвічі, з 1,5% до 3%, показало меру Нью-Йорка, що він втрачає контроль над ситуацією.
В Україні коефіцієнт виявлення за останній тиждень в середньому складав 17%. В окремі дні – 26%. В окремих регіонах – до 40%. Але в Україні цей показник не враховують для визначення карантинних зон із серпня."
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.
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