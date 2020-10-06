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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1899190019011902

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:07

  ЛАД написав:
  beee написав:
  ЛАД написав:.....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.
4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?
Пожалуйста, конкретно и по пунктам.
Только реально.
.....


Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.

Вы крайне невнимательны.
Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.


Причём здесь благотвопители и ковидный фонд? Деньги успешно проssraли на разваливающиеся уже дороги. Аппарат КТ хоть один купили?
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08

  _Mykola_ написав:С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.

ссылку можно?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08

  _Mykola_ написав:С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.

А ссылку можно?
Sanna
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