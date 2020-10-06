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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:07
ЛАД написав: beee написав: ЛАД написав:
.....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.
4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?
Пожалуйста, конкретно и по пунктам.
Только реально.
.....
Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.
Вы крайне невнимательны.
Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.
Причём здесь благотвопители и ковидный фонд? Деньги успешно проssraли на разваливающиеся уже дороги. Аппарат КТ хоть один купили?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08
_Mykola_ написав:
С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.
ссылку можно?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08
_Mykola_ написав:
С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.
А ссылку можно?
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ЛОБ
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