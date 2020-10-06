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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1900190119021903> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Сер 07 жов, 2020 13:07 ЛАД написав: beee написав: ЛАД написав: .....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.

4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?

Пожалуйста, конкретно и по пунктам.

Только реально.

..... .....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ.4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?Пожалуйста, конкретно и по пунктам.Только реально......



Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль. Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.

Вы крайне невнимательны.

Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее. Вы крайне невнимательны.Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.



Причём здесь благотвопители и ковидный фонд? Деньги успешно проssraли на разваливающиеся уже дороги. Аппарат КТ хоть один купили? Причём здесь благотвопители и ковидный фонд? Деньги успешно проssraли на разваливающиеся уже дороги. Аппарат КТ хоть один купили? beee Повідомлень: 90 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08 _Mykola_ написав: С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение. С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.

ссылку можно? ссылку можно? vetka Повідомлень: 6554 З нами з: 04.03.14 Подякував: 408 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08 _Mykola_ написав: С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение. С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.

А ссылку можно? А ссылку можно? Sanna

Повідомлень: 111 З нами з: 17.02.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 14:22 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: .......

И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ .......И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании. , это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.

Оборудование однозначно нужно!

Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи. Оборудование однозначно нужно!Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.

На сегодняшний день (16.08) количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Украине составляет около 3,7 тысячи штук, а количество коек с подведенным кислородом — 9,5 тысячи.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-minzdrave-rasskazali-skolko-v-ukraine-naschit-371758/

Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?

Разве что 3/4 находятся в Киеве, а остальным достались объедки.



Специалисты, умеющие на них работать, есть? Читал или слушал у Комаровского (не помню точно), что это достаточно сложно. Если подходить к вопросу серьёзно, а не "взлёт-посадка". А просто подключить может быть не просто бесполезно, но даже вредно - можно ускорить смерть. Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?Разве что 3/4 находятся в Киеве, а остальным достались объедки.Специалисты, умеющие на них работать, есть? Читал или слушал у Комаровского (не помню точно), что это достаточно сложно. Если подходить к вопросу серьёзно, а не "взлёт-посадка". А просто подключить может быть не просто бесполезно, но даже вредно - можно ускорить смерть. ЛАД 2 Повідомлень: 17305 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4553 раз. Подякували: 4233 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 14:27

Источник: Марина Порошенко

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/

Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.Источник: Марина ПорошенкоЕсли верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии antey1969 1

Повідомлень: 9976 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1188 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 14:31 ЛАД написав: Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?

Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?

Не все ИВЛ подходят для эффективной работы с ковидными пациентами.

Большая часть украинского парка ИВЛ - весьма древние и изношенные за десятилетия аппараты. Кроме всего прочего в ИВЛ нуждаются не лишь одни заболевшие ковидом, нельзя отдать все в ковидарии. Не все ИВЛ подходят для эффективной работы с ковидными пациентами.Большая часть украинского парка ИВЛ - весьма древние и изношенные за десятилетия аппараты. Кроме всего прочего в ИВЛ нуждаются не лишь одни заболевшие ковидом, нельзя отдать все в ковидарии. antey1969 1

Повідомлень: 9976 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1188 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 14:45 antey1969 написав: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/

Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.

Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.

По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех... https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...

По ссылке:

"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. "

"В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."

Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? По ссылке:Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17614 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1977 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 14:55 antey1969 написав: Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.

Источник: Марина Порошенко

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/

Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.Источник: Марина ПорошенкоЕсли верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.

Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.

Иногда приходится брать анализ из кисти.

Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела. Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.Иногда приходится брать анализ из кисти.Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17614 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1977 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 15:01 Starikan написав: antey1969 написав: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/

Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.

Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.

По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех... https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...

По ссылке:

"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. "

"В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."

Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? По ссылке:Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть?

Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.

Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу".

Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования?

Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов. Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу".Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования?Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов. Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 07 жов, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9976 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1188 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 15:06 antey1969 написав: ..

Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.

.. ..Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом...

так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами? так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами? sequence Повідомлень: 4092 З нами з: 29.12.15 Подякував: 760 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1900190119021903> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7243 1658321

ЛОБ Вів 06 жов, 2020 19:23