ЛАД написав:.....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь. 4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"? Пожалуйста, конкретно и по пунктам. Только реально. .....
Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.
Вы крайне невнимательны. Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.
Причём здесь благотвопители и ковидный фонд? Деньги успешно проssraли на разваливающиеся уже дороги. Аппарат КТ хоть один купили?
antey1969 написав:....... И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ
_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.
Оборудование однозначно нужно! Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.
На сегодняшний день (16.08) количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Украине составляет около 3,7 тысячи штук, а количество коек с подведенным кислородом — 9,5 тысячи.
Специалисты, умеющие на них работать, есть? Читал или слушал у Комаровского (не помню точно), что это достаточно сложно. Если подходить к вопросу серьёзно, а не "взлёт-посадка". А просто подключить может быть не просто бесполезно, но даже вредно - можно ускорить смерть.
Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
ЛАД написав:Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?
Не все ИВЛ подходят для эффективной работы с ковидными пациентами. Большая часть украинского парка ИВЛ - весьма древние и изношенные за десятилетия аппараты. Кроме всего прочего в ИВЛ нуждаются не лишь одни заболевшие ковидом, нельзя отдать все в ковидарии.
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр. Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения. По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. " "В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."
Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены. Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом. Иногда приходится брать анализ из кисти. Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр. Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения. По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. " "В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."
Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть?
Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом. Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу". Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования? Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 07 жов, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:.. Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом. ..
так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами?