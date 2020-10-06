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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1900190119021903>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:07

  ЛАД написав:
  beee написав:
  ЛАД написав:.....Вспомните, сколько шума было о необходимости ИВЛ. Потом оказалось, что они не помогают. + вспомнили, что у нас и специалистов нет, а быстро их не подготовишь.
4. Что конкретно не подготовили и что "просрали"?
Пожалуйста, конкретно и по пунктам.
Только реально.
.....


Например. Не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Сделали ноль.

Вы крайне невнимательны.
Да и ИВЛ были закуплены. Возможно, за средства благотворителей, но тем не менее.


Причём здесь благотвопители и ковидный фонд? Деньги успешно проssraли на разваливающиеся уже дороги. Аппарат КТ хоть один купили?
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08

  _Mykola_ написав:С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.

ссылку можно?
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:08

  _Mykola_ написав:С завтрашнего дня школы (по крайней мере г.Киева) уходят на онлайн обучение.

А ссылку можно?
Sanna
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:22

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.......
И еще, весьма низкий процент выживаемости у больных, которых в экстренном порядке перевели на ИВЛ

_Mykola_, это к гбсуждавшемуся вопросу о необходимом оборудовании.

Оборудование однозначно нужно!
Если из десятка ИВЛ-ных выживет 2-3 пациента - реанимация уже боролась за жизни не зря. В противном случае ушли бы все десять. А в масштабах страны счет спасенных пойдет на сотни, если не на тысячи.

На сегодняшний день (16.08) количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Украине составляет около 3,7 тысячи штук, а количество коек с подведенным кислородом — 9,5 тысячи.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-minzdrave-rasskazali-skolko-v-ukraine-naschit-371758/
Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?
Разве что 3/4 находятся в Киеве, а остальным достались объедки.

Специалисты, умеющие на них работать, есть? Читал или слушал у Комаровского (не помню точно), что это достаточно сложно. Если подходить к вопросу серьёзно, а не "взлёт-посадка". А просто подключить может быть не просто бесполезно, но даже вредно - можно ускорить смерть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:27

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:31

  ЛАД написав:Этого количества ИВЛ недостаточно? При 4600 умерших за всё время?

Не все ИВЛ подходят для эффективной работы с ковидными пациентами.
Большая часть украинского парка ИВЛ - весьма древние и изношенные за десятилетия аппараты. Кроме всего прочего в ИВЛ нуждаются не лишь одни заболевшие ковидом, нельзя отдать все в ковидарии.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:45

  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...

По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. "
"В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."

Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:55

  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.
Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.
Иногда приходится брать анализ из кисти.
Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:01

  Starikan написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...

По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. "
"В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."

Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? :wink:

Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.
Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу".
Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования? :shock:
Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 07 жов, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:06

  antey1969 написав:..
Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.
..

так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами?
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